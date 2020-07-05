В поединке 33-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» со счетом 5:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Борнмут
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джошуа Кинг (Борнмут).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуниор Станислас (Борнмут).
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Источник — YouTube
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