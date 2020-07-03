В субботу, 4 июля, «Борнмут», находящийся под угрозой вылета из Премьер-лиги, будет гостить на «Олд Траффорде». Команду ожидает встреча с «Манчестер Юнайтед», который борется за место в Лиге чемпионов.

«МЮ» и после вынужденной паузы продолжает демонстрировать отличную форму. Подопечные Оле-Гуннара Сульшера не знают горечи поражений в 15-ти последних матчах (во всех турнирах), а после выхода из карантина одержали три победы в четырех играх (еще одна встреча, с «Тоттенхэмом», завершилась вничью – 1:1). Что касается домашних поединков, то команда на «Олд Траффорде» в 4-х последних поединках наколотила соперникам 13 мячей и очков не теряла.

Теперь команда ведет борьбу за 4-е место, хотя при условии отстранения от еврокубков земляков из «Сити» и 5-я строчка турнирной таблицы может стать пропуском в Лигу чемпионов. Пока манкунианцы как раз пятые, но набрали столько же очков, что и идущий шестым «Вулверхэмптон». Так что терять баллы «красным дьяволам» никак нельзя!

«Борнмут» после возобновления сезона пока не начал показывать признаков жизни. Три поражения с общим счетом 1:7 отбросили «вишен» на предпоследнее место. Отставание от спасительной 17-й строчки вроде невелико – лишь одно очко. Но при такой игре даже этот дефицит будет непросто ликвидировать. Безвыигрышная серия команды Эдди Хоу достигла семи поединков. А последняя победа на выезде случилась еще в прошлом году, когда «Борнмут» неожиданно обыграл «Челси» (1:0). Впрочем, в матче первого круга дома «вишни» сумели положить на лопатки и «МЮ» - благодаря голу Джошуа Кинга в конце первого тайма «Борнмут» победил со счетом 1:0. Однако общая статистика личных встреч всё равно свидетельствует о подавляющем преимуществе «Манчестер Юнайтед»: 11 побед в 17-ти матчах при 3-х ничьих и 3-х поражениях. Разница мячей – 34:14. А дома манкунианцы вообще никогда не проигрывали «вишням»!

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, а мы рискнем спрогнозировать, что победа «МЮ» будет сверхубедительной.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа; Ван-Бисака, Линделёф, Магуайр, Шоу; Погба, Матич; Гринвуд, Фернандес, Рашфорд; Марсьяль.

«Борнмут»: Рамсдейл; Стейси, Мефам, Эйк, Смит; Брукс, Л. Кук, Лерма, Гослинг, Станислас; Кинг.

4 июля, суббота