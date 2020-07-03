33-й тур
Ман Юнайтед
:
Борнмут
04.07.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Сколько забьет команда Сульшера?

  • 03.07.2020 20:29
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В субботу, 4 июля, «Борнмут», находящийся под угрозой вылета из Премьер-лиги, будет гостить на «Олд Траффорде». Команду ожидает встреча с «Манчестер Юнайтед», который борется за место в Лиге чемпионов.

«МЮ» и после вынужденной паузы продолжает демонстрировать отличную форму. Подопечные Оле-Гуннара Сульшера не знают горечи поражений в 15-ти последних матчах (во всех турнирах), а после выхода из карантина одержали три победы в четырех играх (еще одна встреча, с «Тоттенхэмом», завершилась вничью – 1:1). Что касается домашних поединков, то команда на «Олд Траффорде» в 4-х последних поединках наколотила соперникам 13 мячей и очков не теряла.

Теперь команда ведет борьбу за 4-е место, хотя при условии отстранения от еврокубков земляков из «Сити» и 5-я строчка турнирной таблицы может стать пропуском в Лигу чемпионов. Пока манкунианцы как раз пятые, но набрали столько же очков, что и идущий шестым «Вулверхэмптон». Так что терять баллы «красным дьяволам» никак нельзя!

«Борнмут» после возобновления сезона пока не начал показывать признаков жизни. Три поражения с общим счетом 1:7 отбросили «вишен» на предпоследнее место. Отставание от спасительной 17-й строчки вроде невелико – лишь одно очко. Но при такой игре даже этот дефицит будет непросто ликвидировать. Безвыигрышная серия команды Эдди Хоу достигла семи поединков. А последняя победа на выезде случилась еще в прошлом году, когда «Борнмут» неожиданно обыграл «Челси» (1:0). Впрочем, в матче первого круга дома «вишни» сумели положить на лопатки и «МЮ» - благодаря голу Джошуа Кинга в конце первого тайма «Борнмут» победил со счетом 1:0. Однако общая статистика личных встреч всё равно свидетельствует о подавляющем преимуществе «Манчестер Юнайтед»: 11 побед в 17-ти матчах при 3-х ничьих и 3-х поражениях. Разница мячей – 34:14. А дома манкунианцы вообще никогда не проигрывали «вишням»!

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, а мы рискнем спрогнозировать, что победа «МЮ» будет сверхубедительной.

Ориентировочные составы:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа; Ван-Бисака, Линделёф, Магуайр, Шоу; Погба, Матич; Гринвуд, Фернандес, Рашфорд; Марсьяль.
«Борнмут»: Рамсдейл; Стейси, Мефам, Эйк, Смит; Брукс, Л. Кук, Лерма, Гослинг, Станислас; Кинг.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

4 июля, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 4:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности