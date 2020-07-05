Карлос ДЕ ПЕНА: «Для нас важно побеждать в каждом дерби с Шахтером»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена, который отметился результативным ударом в ворота «Шахтера», прокомментировал результат матча киевлян с донецким клубом (2:3).

- В нашем исполнении получилось два разных тайма. До перерыва «Шахтер» хорошо играл, лучше нас, и забил два мяча. А на вторую половину встречи мы вышли с другим настроением, действовали лучше и смогли сравнять счет. Затем соперник отличился еще раз, что стало для нас разочарованием, ведь мы потеряли три очка. Мы расстроены, ведь сегодня должны были завоевать как минимум одно очко, а вместо этого проиграли.

- «Динамо» победило «Шахтер» в Кубке и Суперкубке Украины, но уже в четвертый раз уступило в чемпионате, почему так происходит?

- «Шахтер» - сильный оппонент, и сегодня они играли лучше нас. Мы выбили их из Кубка, и теперь будем играть в финале соревнований. Но для нас важно их побеждать в каждом «дерби» или хотя бы зарабатывать какие-то очки. До этого дня «горняки» победили в трех встречах с нами в этом сезоне, и это неприятно для нас. Но впереди еще три матча в чемпионате, мы должны победить во всех из них, завершить чемпионат на втором месте и, конечно, выиграть Кубок.

- Какую задачу вам давал тренерский штаб, когда вы выходили на замену, и как вы с ней справились?

- Просто постараться помочь команде, хорошо выполнить свою работу, действовать на левом фланге, обеспечить пространство для команды и попытаться забить. Я счастлив, что это удалось сделать, но конечно, не доволен, потому что мы проиграли. Командные победы для меня гораздо важнее, чем собственные достижения. Сейчас мы должны сосредоточиться на финальном матче Кубка Украины и постараться завоевать трофей. А потом подумаем о следующем поединке в чемпионате с «Александрией».

- Как оцените голевую передачу Александра Сироты в моменте, когда вы забивали мяч?

- Считаю, Саша провел очень хороший матч. Это был очень важный поединок для него, ведь он дебютировал сразу в игре против такого соперника, как «Шахтер». Рад за этого молодого игрока и могу его только похвалить - он заслуживает положительной оценки. Я говорил с ним перед матчем, посоветовал получить удовольствие от игры и почувствовать это большое событие. Конечно, было бы лучше, если бы мы победили, и у него, как и у всей команды, настроение было лучшим, но мы должны перевернуть эту страницу и двигаться дальше. Уже завтра мы будем думать о «Ворскле», с которой нас ждет тяжелая игра, и мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть Кубок.

- «Динамо» имело определенные кадровые потери перед матчем, чувствовали ли отсутствие дисквалифицированных Шабанова и Шепелева?

- Да, конечно, ведь они важные исполнители для команды, обычно играют в стартовом составе. Когда мы теряем таких футболистов, а также Миколенко, Попова и Цыганкова, это чувствуется. Все эти ребята регулярно играют, помогают команде и являются ключевыми. Но это футбол: иногда случаются травмы и дисквалификации, поэтому сегодня мы должны были играть теми ребятами, которые были на поле. Думаю, мы провели хороший второй тайм, но победить, к сожалению, не удалось.