Луиш КАШТРУ: «Понравилось, как сыграли Трубин и Витао»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру ответил на единственный вопрос от журналистов на послематчевой пресс-конференции, посвященной матчу 29-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (3:2).

- Прокомментируйте игру дебютантов, что скажете или сказали Трубину после матча?

- Для нас очень важно, чтобы молодые игроки «Шахтера» сыграли в такой игре. Матчи против «Динамо» очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее «Шахтера». Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры, – сказал Каштру.

Напомним, в игре против «Динамо» в основном составе «горняков» дебютировал защитник Витао.