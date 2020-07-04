Луиш КАШТРУ: «Понравилось, как сыграли Трубин и Витао»

Наставник «Шахтера» – о матче с «Динамо»

  • 04.07.2020 23:15
  • 855 просмотров
  • 2 комментария
Луиш КАШТРУ: «Понравилось, как сыграли Трубин и Витао»
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио и Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру ответил на единственный вопрос от журналистов на послематчевой пресс-конференции, посвященной матчу 29-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (3:2).

- Прокомментируйте игру дебютантов, что скажете или сказали Трубину после матча?
- Для нас очень важно, чтобы молодые игроки «Шахтера» сыграли в такой игре. Матчи против «Динамо» очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее «Шахтера». Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры, – сказал Каштру.

Напомним, в игре против «Динамо» в основном составе «горняков» дебютировал защитник Витао.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 04.07.2020 23:33
    0
    Всім сподобалося, як зіграв Трубін, але найбільше сподобалося динамівським уболівальникам! Чувак повернув інтригу в безнадійний матч
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 23:29
    0
    Я понимаю, что его слова , это аванс , но Трубин полностью провалил игру, а Витао сыграл очень слабо, видно было, что у него трясутся поджилки, посмотрим что будет дальше, сыграют ещё несколько игр, может появится уверенность, хотя как по мне , Трубин - это ни о чем, Кудрик гораздо сильней.
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 04.07.2020 23:33
    0
    Всім сподобалося, як зіграв Трубін, але найбільше сподобалося динамівським уболівальникам! Чувак повернув інтригу в безнадійний матч
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2020 23:29
    0
    Я понимаю, что его слова , это аванс , но Трубин полностью провалил игру, а Витао сыграл очень слабо, видно было, что у него трясутся поджилки, посмотрим что будет дальше, сыграют ещё несколько игр, может появится уверенность, хотя как по мне , Трубин - это ни о чем, Кудрик гораздо сильней.
    Ссылка
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