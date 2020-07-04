Защитник Витао дебютировал за основу Шахтера в матче с Динамо

В матче «Динамо» - «Шахтер» в основе гостей вышел 20-летний защитник Витао, для которого это первый поединок в основном составе команды Луиша Каштру.

Наставник дал отдохнуть основному центральному защитнику Сергею Кривцову.

Ранее бразилец трижды попал в заявку команды на УПЛ.

Витао перебрался в «Шахтер» в прошлом году из «Палмейраса». В составе команды U-21 провел 12 матчей.