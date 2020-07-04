ВИДЕО. За что удалили Пиварича в матче Динамо – Шахтер

Первое удаление хорвата в игре за украинский клуб

  • 04.07.2020 21:54
  • 4380 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. За что удалили Пиварича в матче Динамо – Шахтер
© ФК Динамо Киев. Йосип Пиварич

В матче 29-го тура УПЛ «Динамо» уступило «Шахтеру» (2:3), оставшись в меньшинстве на 90+1 минуте.

Левый защитник столичного клуба Йосип Пиварич в концовке встречи пошел в жесткий подкат против Алана Патрика, за что сразу получил красную карточку от Виталия Романова. 

Отметим, что это первое удаление Пиварича за 47 матчей в составе киевского «Динамо».

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Источник — ТСН

(10 голосов)

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Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:55
    0
    Не умеют дерьнамовцы проигрывать! Кстати, а не этот ли пистабол, говорил что дерьнамо в этом сезоне чемпион станет?)) Фас на него!))
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 04.07.2020 22:22
    +1
    А разве Болбат не заслужил красной в начале матча, а ему показали жёлтую
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 04.07.2020 22:20
    +4
    Пиварич не стерпел до конца такого позора, так его ещё не возили.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:19
    -7
    Долбаный симулянт. Сразу же стал на якобы больную ногу, гнида.
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    u6464u
      u6464u, 04.07.2020 22:20
    +4
    Пиварич не стерпел до конца такого позора, так его ещё не возили.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 04.07.2020 22:22
    +1
    А разве Болбат не заслужил красной в начале матча, а ему показали жёлтую
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:55
    0
    Не умеют дерьнамовцы проигрывать! Кстати, а не этот ли пистабол, говорил что дерьнамо в этом сезоне чемпион станет?)) Фас на него!))
    Ссылка
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