ВИДЕО. За что удалили Пиварича в матче Динамо – Шахтер

В матче 29-го тура УПЛ «Динамо» уступило «Шахтеру» (2:3), оставшись в меньшинстве на 90+1 минуте.
Левый защитник столичного клуба Йосип Пиварич в концовке встречи пошел в жесткий подкат против Алана Патрика, за что сразу получил красную карточку от Виталия Романова.
Отметим, что это первое удаление Пиварича за 47 матчей в составе киевского «Динамо».
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Источник — ТСН
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