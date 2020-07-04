ВИДЕО. За что удалили Пиварича в матче Динамо – Шахтер

В матче 29-го тура УПЛ «Динамо» уступило «Шахтеру» (2:3), оставшись в меньшинстве на 90+1 минуте.

Левый защитник столичного клуба Йосип Пиварич в концовке встречи пошел в жесткий подкат против Алана Патрика, за что сразу получил красную карточку от Виталия Романова.

Отметим, что это первое удаление Пиварича за 47 матчей в составе киевского «Динамо».