Динамо - Шахтер: Сирота, Кадири, Трубин и Витао выходят в основном составе

Сегодня в 19:30 начнется матч УПЛ, в котором «Динамо» примет «Шахтер». Киевляне сражаются за 2-е место, а их соперник ранее досрочно взял титул, но приехал на игру основным составом.

Отметим, что у киевлян в основе выходит защитник Александр Сирота. Судя по всему, в центре защиты он сыграет с Кадири, так как у «Динамо» проблемы в обороне. Шабанов дисквалифицирован, а Попов и Миколенко получили травмы.

Сообщается, что Никиту Бурду в основной момент решили оставить в запасе и дать шанс Сироте.

У «Шахтера» в центре обороны отметим Витао. В целом, гости сыграют близким к основному составу.

Динамо: Бойко, Кендзера, Сирота, Кадири, Пиварич, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Сидорчук, Вербич, Русин

В запасе: Бущан, Бурда, Караваев, Андриевский, Бенито, Дуэлунд, Каргбо, де Пена, Соль

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик, Маркос, Соломон, Коноплянка, Мораес.

Запасные: Пятов, Кривцов, Тайсон, Марлос, Майкон, Сиприано, Бондаренко, Пихаленок, Фернандо