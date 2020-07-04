Динамо - Шахтер: Сирота, Кадири, Трубин и Витао выходят в основном составе

Сегодня в 19:30 начнется матч УПЛ, в котором «Динамо» примет «Шахтер». Киевляне сражаются за 2-е место, а их соперник ранее досрочно взял титул, но приехал на игру основным составом.
Отметим, что у киевлян в основе выходит защитник Александр Сирота. Судя по всему, в центре защиты он сыграет с Кадири, так как у «Динамо» проблемы в обороне. Шабанов дисквалифицирован, а Попов и Миколенко получили травмы.
Сообщается, что Никиту Бурду в основной момент решили оставить в запасе и дать шанс Сироте.
У «Шахтера» в центре обороны отметим Витао. В целом, гости сыграют близким к основному составу.
Динамо: Бойко, Кендзера, Сирота, Кадири, Пиварич, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Сидорчук, Вербич, Русин
В запасе: Бущан, Бурда, Караваев, Андриевский, Бенито, Дуэлунд, Каргбо, де Пена, Соль
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик, Маркос, Соломон, Коноплянка, Мораес.
Запасные: Пятов, Кривцов, Тайсон, Марлос, Майкон, Сиприано, Бондаренко, Пихаленок, Фернандо
Источник — Sport.ua
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И хоть бы желтизна пробилась,
Но столь силен сейчас наш клуб,
Соперникам победа и не снилась
**************
Шахтер - это оранжевый дракон,
Все на пути он в пепел превращает,
И кто сегодня чемпион,
Только Шахтер только наш клуб решает!
**************
Вулкан, оранжевая лава на пути,
В тлен превратит того, кто нас не уважает,
Шахтер наш лучше ты не зли,
Обиды он ведь не прощает!
И хоть бы желтизна пробилась,
Но столь силен сейчас наш клуб,
Соперникам победа и не снилась
**************
Шахтер - это оранжевый дракон,
Все на пути он в пепел превращает,
И кто сегодня чемпион,
Только Шахтер только наш клуб решает!
**************
Вулкан, оранжевая лава на пути,
В тлен превратит того, кто нас не уважает,
Шахтер наш лучше ты не зли,
Обиды он ведь не прощает!
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