Динамо - Шахтер: Сирота, Кадири, Трубин и Витао выходят в основном составе

Последняя встреча грандов в сезоне

  • 04.07.2020 18:54
  • 3160 просмотров
  • 23 комментария
Динамо - Шахтер: Сирота, Кадири, Трубин и Витао выходят в основном составе
© shakhtar.com

Сегодня в 19:30 начнется матч УПЛ, в котором «Динамо» примет «Шахтер». Киевляне сражаются за 2-е место, а их соперник ранее досрочно взял титул, но приехал на игру основным составом.

Отметим, что у киевлян в основе выходит защитник Александр Сирота. Судя по всему, в центре защиты он сыграет с Кадири, так как у «Динамо» проблемы в обороне. Шабанов дисквалифицирован, а Попов и Миколенко получили травмы.

Сообщается, что Никиту Бурду в основной момент решили оставить в запасе и дать шанс Сироте.

У «Шахтера» в центре обороны отметим Витао. В целом, гости сыграют близким к основному составу.

Динамо: Бойко, Кендзера, Сирота, Кадири, Пиварич, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Сидорчук, Вербич, Русин

В запасе: Бущан, Бурда, Караваев, Андриевский, Бенито, Дуэлунд, Каргбо, де Пена, Соль

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик, Маркос, Соломон, Коноплянка, Мораес.

Запасные: Пятов, Кривцов, Тайсон, Марлос, Майкон, Сиприано, Бондаренко, Пихаленок, Фернандо

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:30
    0
    ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:29
    У нас тоже лидер вылетел - Исмаили это пол команды
    Марлос, Тайсон тоже
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:29
    0
    Turnok, 04.07.2020 19:27
    Да, я конечно болельщик Шахтёра, но киевлян по-человечески жалко. Травмы, дисквалификации. так ещё и лидер "вылетел". Хотя до матча какие-либо прогнозы делать рановато.
    У нас тоже лидер вылетел - Исмаили это пол команды
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 04.07.2020 19:27
    0
    Да, я конечно болельщик Шахтёра, но киевлян по-человечески жалко. Травмы, дисквалификации. так ещё и лидер "вылетел". Хотя до матча какие-либо прогнозы делать рановато.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 19:26
    0
    samird, 04.07.2020 19:20
    Что с Цыганковым "журналисты"? Уже надо было все телефоны оборвать, но выяснить, прежде чем новость выпускать. Пионэры;
    Так была новость, что Цыганков учил свою собаку плавать, но поскольку сам не умел, то нахлебался речной воды с караказяблами. Теперь 100личному далпайобу промывают желудок в реанимации.
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 04.07.2020 19:25
    0
    Если травма, то тогда и у Ворсклы появляется шанс, если он не восстановится?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:23
    0
    Turnok, 04.07.2020 19:21
    Неужели для Динамо так важен Кубок чем второе место, чтобы не ставить Цыганкова? Цитаишвили, конечно хорош, но не для Цыганкова.
    Травма
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:23
    +1
    samird, 04.07.2020 19:20
    Что с Цыганковым "журналисты"? Уже надо было все телефоны оборвать, но выяснить, прежде чем новость выпускать. Пионэры;
    По слухам, обжегся кропивой, когда на природе был.
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 04.07.2020 19:21
    0
    Неужели для Динамо так важен Кубок чем второе место, чтобы не ставить Цыганкова? Цитаишвили, конечно хорош, но не для Цыганкова.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 04.07.2020 19:20
    0
    Что с Цыганковым "журналисты"? Уже надо было все телефоны оборвать, но выяснить, прежде чем новость выпускать. Пионэры;
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:12
    +1
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 19:04
    Шахтер полурезервом?)) Наверно уже офшорников и за соперника не считают))
    Соперник только на бумаге... ближайший резерв надо смотреть , в других матчах сто%ный дубль будет думаю
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:10
    +1
    Trasher311987, 04.07.2020 19:00
    Ржешь))), а я рад.
    Так я тоже рад... сейчас бы он пиво хлестал в клубе, а так на поле!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 04.07.2020 19:06
    0
    Последний шанс для Коноплянки.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:05
    +1
    Вместо Болбата лучше бы Сиприано. Ванную что вместо Мораеса Фернандо выпустят потом
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 19:04
    -4
    Шахтер полурезервом?)) Наверно уже офшорников и за соперника не считают))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:02
    +3
    Зелёные поля вокруг,
    И хоть бы желтизна пробилась,
    Но столь силен сейчас наш клуб,
    Соперникам победа и не снилась
    **************
    Шахтер - это оранжевый дракон,
    Все на пути он в пепел превращает,
    И кто сегодня чемпион,
    Только Шахтер только наш клуб решает!
    **************
    Вулкан, оранжевая лава на пути,
    В тлен превратит того, кто нас не уважает,
    Шахтер наш лучше ты не зли,
    Обиды он ведь не прощает!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 04.07.2020 19:00
    0
    Ну у Шахтера полуосновной состав, а Динамо без Вити будет тяжеловато...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 19:00
    -2
    AK_228, 04.07.2020 18:59
    С дебютом Парня
    Ржешь))), а я рад.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:00
    +2
    Коно ещё для сборной хорош, Сербии вон какие голы лупанул, но в Шахте не, в Шахте есть ему замена
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 18:59
    +1
    Не доволен наличием Коно и Болбата в стартовом составе. А все остальные меня радуют.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 18:59
    +1
    Trasher311987, 04.07.2020 18:57
    Кубок.
    С дебютом Парня
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:02
    +3
    Зелёные поля вокруг,
    И хоть бы желтизна пробилась,
    Но столь силен сейчас наш клуб,
    Соперникам победа и не снилась
    **************
    Шахтер - это оранжевый дракон,
    Все на пути он в пепел превращает,
    И кто сегодня чемпион,
    Только Шахтер только наш клуб решает!
    **************
    Вулкан, оранжевая лава на пути,
    В тлен превратит того, кто нас не уважает,
    Шахтер наш лучше ты не зли,
    Обиды он ведь не прощает!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:00
    +2
    Коно ещё для сборной хорош, Сербии вон какие голы лупанул, но в Шахте не, в Шахте есть ему замена
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.07.2020 18:56
    +2
    А где снова Цыганков???
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:23
    +1
    samird, 04.07.2020 19:20
    Что с Цыганковым "журналисты"? Уже надо было все телефоны оборвать, но выяснить, прежде чем новость выпускать. Пионэры;
    По слухам, обжегся кропивой, когда на природе был.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:12
    +1
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 19:04
    Шахтер полурезервом?)) Наверно уже офшорников и за соперника не считают))
    Соперник только на бумаге... ближайший резерв надо смотреть , в других матчах сто%ный дубль будет думаю
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:10
    +1
    Trasher311987, 04.07.2020 19:00
    Ржешь))), а я рад.
    Так я тоже рад... сейчас бы он пиво хлестал в клубе, а так на поле!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:05
    +1
    Вместо Болбата лучше бы Сиприано. Ванную что вместо Мораеса Фернандо выпустят потом
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 18:59
    +1
    Не доволен наличием Коно и Болбата в стартовом составе. А все остальные меня радуют.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 18:59
    +1
    Trasher311987, 04.07.2020 18:57
    Кубок.
    С дебютом Парня
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 18:59
    +1
    О, отлично, посмотрим на Витао.. на замену жду Майкона, Бондаренко, Пихаленка
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:30
    0
    ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:29
    У нас тоже лидер вылетел - Исмаили это пол команды
    Марлос, Тайсон тоже
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.07.2020 19:29
    0
    Turnok, 04.07.2020 19:27
    Да, я конечно болельщик Шахтёра, но киевлян по-человечески жалко. Травмы, дисквалификации. так ещё и лидер "вылетел". Хотя до матча какие-либо прогнозы делать рановато.
    У нас тоже лидер вылетел - Исмаили это пол команды
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 04.07.2020 19:27
    0
    Да, я конечно болельщик Шахтёра, но киевлян по-человечески жалко. Травмы, дисквалификации. так ещё и лидер "вылетел". Хотя до матча какие-либо прогнозы делать рановато.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 19:26
    0
    samird, 04.07.2020 19:20
    Что с Цыганковым "журналисты"? Уже надо было все телефоны оборвать, но выяснить, прежде чем новость выпускать. Пионэры;
    Так была новость, что Цыганков учил свою собаку плавать, но поскольку сам не умел, то нахлебался речной воды с караказяблами. Теперь 100личному далпайобу промывают желудок в реанимации.
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 04.07.2020 19:25
    0
    Если травма, то тогда и у Ворсклы появляется шанс, если он не восстановится?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:23
    0
    Turnok, 04.07.2020 19:21
    Неужели для Динамо так важен Кубок чем второе место, чтобы не ставить Цыганкова? Цитаишвили, конечно хорош, но не для Цыганкова.
    Травма
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 04.07.2020 19:21
    0
    Неужели для Динамо так важен Кубок чем второе место, чтобы не ставить Цыганкова? Цитаишвили, конечно хорош, но не для Цыганкова.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 04.07.2020 19:20
    0
    Что с Цыганковым "журналисты"? Уже надо было все телефоны оборвать, но выяснить, прежде чем новость выпускать. Пионэры;
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 04.07.2020 19:06
    0
    Последний шанс для Коноплянки.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 04.07.2020 19:00
    0
    Ну у Шахтера полуосновной состав, а Динамо без Вити будет тяжеловато...
    Ссылка
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