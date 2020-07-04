В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с «Александрией».

Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало – в 19:30.

«Заря» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию встречи «Заря» – «Александрия» покажет телеканал «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно следить здесь.