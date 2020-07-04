ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал защитника Шахтера Приходько

Арендное соглашения рассчитано на один год

  • 04.07.2020 16:37
  • 212 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал защитника Шахтера Приходько
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» официально объявил о том, что клуб арендовал на один год защитника донецкого «Шахтера» Клима Приходько.

Таким образом, 20-летний Приходько стал уже 13-м игроком «Мариуполя», арендованным у «Шахтера».

Нынешний сезон Приходько провел в аренде в «Ворскле», однако выступал только за молодежную команду полтавчан.

Ранее был отменен матч «Мариуполя» против «Карпат».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 16:39
    +1
    А кто знает есть рекорд по арендованным?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 16:39
    +1
    А кто знает есть рекорд по арендованным?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности