ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал защитника Шахтера Приходько

«Мариуполь» официально объявил о том, что клуб арендовал на один год защитника донецкого «Шахтера» Клима Приходько.
Таким образом, 20-летний Приходько стал уже 13-м игроком «Мариуполя», арендованным у «Шахтера».
Нынешний сезон Приходько провел в аренде в «Ворскле», однако выступал только за молодежную команду полтавчан.
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Источник — ФК Мариуполь
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