ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал защитника Шахтера Приходько

«Мариуполь» официально объявил о том, что клуб арендовал на один год защитника донецкого «Шахтера» Клима Приходько.

Таким образом, 20-летний Приходько стал уже 13-м игроком «Мариуполя», арендованным у «Шахтера».

Нынешний сезон Приходько провел в аренде в «Ворскле», однако выступал только за молодежную команду полтавчан.

Ранее был отменен матч «Мариуполя» против «Карпат».