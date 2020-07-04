В Чернигове откроют музей Андрея Ярмоленко

В Чернигове планируют открыть музей знаменитому воспитаннику местного футбола Андрею Ярмоленко.
Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко:
«Планируем, что Андрей Ярмоленко приедет на открытие», - заявил Прокопенко.
Музей будет находиться на стадионе «Юность», который сейчас находится в процессе реконструкции.
В среду Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси».
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