В Чернигове откроют музей Андрея Ярмоленко

Форвард «Вест Хэма» является воспитанником черниговского футбола

  • 04.07.2020 15:34
  • 452 просмотра
  • 4 комментария
В Чернигове откроют музей Андрея Ярмоленко
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

В Чернигове планируют открыть музей знаменитому воспитаннику местного футбола Андрею Ярмоленко.

Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко:

«Планируем, что Андрей Ярмоленко приедет на открытие», - заявил Прокопенко.

Музей будет находиться на стадионе «Юность», который сейчас находится в процессе реконструкции.

В среду Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси».

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Комментарии
    Д. Быков
      Д. Быков, 04.07.2020 16:35
    0
    Predator, 04.07.2020 16:28
    В музее все вещи будут деревянные, даже мячи
    Бхахахахахахахаха!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.07.2020 16:28
    +1
    В музее все вещи будут деревянные, даже мячи
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 16:09
    0
    Виктор Иванов, 04.07.2020 16:03
    Какой музей при жизни? Очнитесь там!
    Понимаю жарко, но существует на Мадейре музей Роналду, в Аргентине церковь Марадонне.
    Ничего не смущает?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 04.07.2020 16:03
    0
    Какой музей при жизни? Очнитесь там!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.07.2020 16:28
    +1
    В музее все вещи будут деревянные, даже мячи
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 04.07.2020 16:35
    0
    Predator, 04.07.2020 16:28
    В музее все вещи будут деревянные, даже мячи
    Бхахахахахахахаха!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 16:09
    0
    Виктор Иванов, 04.07.2020 16:03
    Какой музей при жизни? Очнитесь там!
    Понимаю жарко, но существует на Мадейре музей Роналду, в Аргентине церковь Марадонне.
    Ничего не смущает?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 04.07.2020 16:03
    0
    Какой музей при жизни? Очнитесь там!
    Ссылка
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