Мораес рассказал, сколько выиграл в деньгах от перехода в Шахтер

Форвард «Шахтера» - о своем переходе из «Динамо»

  • 04.07.2020 15:07
  • 1137 просмотров
  • 3 комментария
Мораес рассказал, сколько выиграл в деньгах от перехода в Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился своим мнением по поводу реакции фанатов «Динамо» на его скандальный переход:

«Честно? Не обращаю на это внимание. У меня не было каких-то очень крепких связей с фанатами «Динамо». Сегодня могу сказать, что это было лучшее решение. И оно было принято не из-за денег. Я думал о своей карьере.

Даже если бы миллион человек ко мне подошел и сказал, что я поступил неправильно, я бы не обращал на них внимание. Потому что я знаю, что я был корректным все это время.

Мой первый контракт в «Шахтере» был на 8% больше, чем в «Динамо». Позже я переподписал контракт на улучшенных условиях.

Никогда не играл в футбол ради денег. Конечно, деньги очень важны, но они для меня не на первом месте. У меня были предложения из Китая и ОАЭ, которые были намного выгоднее финансово, чем предложение «Шахтера».

Реакция фанатов «Динамо»? Тогда я не сильно переживал по этому поводу. Было сложно, но мне нужно было принять лучшее решение для своей карьеры.

В интернете было очень много негатива. Но, что интересно, в Киеве в ресторанах, на улицах никто ко мне плохо не относился, ни один фанат «Динамо» меня не оскорблял. Меня это очень обрадовало.

Был один болельщик, который узнал меня на улице и сказал: «Жуниор, то, что ты сделал – неправильно, так нельзя». Я ему объяснил, что произошло и спросил, что бы он сделал на моем месте. И он сказал мне, что я прав.

Поэтому, для болельщиков было непросто принять эту ситуацию. Но я считаю, что принял правильное решение».

Ранее Мораес рассказал о том, почему решил перейти из «Динамо» в «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Light

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 04.07.2020 15:27
    0
    rugby1970, 04.07.2020 15:17
    Куда смотрит УЕФА??? Почему в Украине который год играет "клуб" без домашнего стадиона, без прописки??? Бродячий цирк - должен быть лишен титулов и призов или - отправиться на родинку!!!
    дурачок?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 04.07.2020 15:17
    -4
    Куда смотрит УЕФА??? Почему в Украине который год играет "клуб" без домашнего стадиона, без прописки??? Бродячий цирк - должен быть лишен титулов и призов или - отправиться на родинку!!!
    Ссылка
    psv970
      psv970, 04.07.2020 15:14
    0
    ЧМО
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 04.07.2020 15:27
    0
    rugby1970, 04.07.2020 15:17
    Куда смотрит УЕФА??? Почему в Украине который год играет "клуб" без домашнего стадиона, без прописки??? Бродячий цирк - должен быть лишен титулов и призов или - отправиться на родинку!!!
    дурачок?
    Ссылка
    psv970
      psv970, 04.07.2020 15:14
    0
    ЧМО
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности