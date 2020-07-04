Мораес рассказал, сколько выиграл в деньгах от перехода в Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился своим мнением по поводу реакции фанатов «Динамо» на его скандальный переход:

«Честно? Не обращаю на это внимание. У меня не было каких-то очень крепких связей с фанатами «Динамо». Сегодня могу сказать, что это было лучшее решение. И оно было принято не из-за денег. Я думал о своей карьере.

Даже если бы миллион человек ко мне подошел и сказал, что я поступил неправильно, я бы не обращал на них внимание. Потому что я знаю, что я был корректным все это время.

Мой первый контракт в «Шахтере» был на 8% больше, чем в «Динамо». Позже я переподписал контракт на улучшенных условиях.

Никогда не играл в футбол ради денег. Конечно, деньги очень важны, но они для меня не на первом месте. У меня были предложения из Китая и ОАЭ, которые были намного выгоднее финансово, чем предложение «Шахтера».

Реакция фанатов «Динамо»? Тогда я не сильно переживал по этому поводу. Было сложно, но мне нужно было принять лучшее решение для своей карьеры.

В интернете было очень много негатива. Но, что интересно, в Киеве в ресторанах, на улицах никто ко мне плохо не относился, ни один фанат «Динамо» меня не оскорблял. Меня это очень обрадовало.

Был один болельщик, который узнал меня на улице и сказал: «Жуниор, то, что ты сделал – неправильно, так нельзя». Я ему объяснил, что произошло и спросил, что бы он сделал на моем месте. И он сказал мне, что я прав.

Поэтому, для болельщиков было непросто принять эту ситуацию. Но я считаю, что принял правильное решение».

Ранее Мораес рассказал о том, почему решил перейти из «Динамо» в «Шахтер».