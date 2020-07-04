Виталий МИКОЛЕНКО: «Обязаны победить Шахтер. Это принципиальная игра»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».
– Конечно, в моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы для победы в этом матче.
– У вас было достаточно времени на подготовку, учитывая, что команда работала в недельном цикле?
– Да, те ребята, которые играли с «Десной», уже восстановились, и, начиная со среды, мы готовились к игре в полном составе. Конечно, имею в виду тех, кто был здоров.
– Вы пропустили прошлый поединок с «Десной» из-за повреждения, как чувствуете себя сейчас?
– Вместе со всеми еще не готовлюсь. С момента травмы, которую я получил после матча с «Колосом», по прогнозам врачей на восстановление у меня было 14 дней. Вместе с медицинским персоналом прилагаю все усилия, чтобы успеть восстановиться к игре с «Шахтером», попасть в состав и помочь команде. Но сказать наверняка, удастся ли это, невозможно.
– Предстоящий матч не будет иметь турнирного значения для «Шахтера», но будет важным для «Динамо», которое борется за второе место. Хватит ли матчу напряжения и зрелищности?
– Думаю, у «Шахтера» тоже будет мотивация играть на победу - наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над «Шахтером» для нас очень важна.
– В этом сезоне вы трижды уступили дончанам в чемпионате Украины. Неутешительная тенденция...
– Если мы трижды им уступили, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас.
– Какие козыри, на ваш взгляд, у «Шахтера» перед матчем с «Динамо»?
– Учитывая то, что на них не будет давить результат и турнирное положение, думаю, они будут играть раскованно, могут полностью раскрыться и проявить себя с лучшей стороны. Соперник уже стал чемпионом и будет играть на моральном подъеме.
Центральный матч 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.
Источник — ФК Динамо Киев
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P.S вболіваю за ДК, але те що ти пишеш просто брєд
P.S вболіваю за ДК, але те що ти пишеш просто брєд
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