Виталий МИКОЛЕНКО: «Обязаны победить Шахтер. Это принципиальная игра»

Защитник «Динамо» – о предстоящем матче

  • 04.07.2020 14:05
  • 825 просмотров
  • 3 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Обязаны победить Шахтер. Это принципиальная игра»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Конечно, в моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы для победы в этом матче.

– У вас было достаточно времени на подготовку, учитывая, что команда работала в недельном цикле?
– Да, те ребята, которые играли с «Десной», уже восстановились, и, начиная со среды, мы готовились к игре в полном составе. Конечно, имею в виду тех, кто был здоров.

– Вы пропустили прошлый поединок с «Десной» из-за повреждения, как чувствуете себя сейчас?
– Вместе со всеми еще не готовлюсь. С момента травмы, которую я получил после матча с «Колосом», по прогнозам врачей на восстановление у меня было 14 дней. Вместе с медицинским персоналом прилагаю все усилия, чтобы успеть восстановиться к игре с «Шахтером», попасть в состав и помочь команде. Но сказать наверняка, удастся ли это, невозможно.

– Предстоящий матч не будет иметь турнирного значения для «Шахтера», но будет важным для «Динамо», которое борется за второе место. Хватит ли матчу напряжения и зрелищности?
– Думаю, у «Шахтера» тоже будет мотивация играть на победу - наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над «Шахтером» для нас очень важна.

– В этом сезоне вы трижды уступили дончанам в чемпионате Украины. Неутешительная тенденция...
– Если мы трижды им уступили, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас.

– Какие козыри, на ваш взгляд, у «Шахтера» перед матчем с «Динамо»?
– Учитывая то, что на них не будет давить результат и турнирное положение, думаю, они будут играть раскованно, могут полностью раскрыться и проявить себя с лучшей стороны. Соперник уже стал чемпионом и будет играть на моральном подъеме.

Центральный матч 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 04.07.2020 15:20
    +1
    nicksaf, 04.07.2020 14:14
    Эта игра ничего не решает, поэтому она и никому не нужна. Результат её тоже не важен. ДК лучше не бороться за второе место, так как оно токсичное. Надо будет проходить квалификацию ЛЧ, а между этими матчами "организаторы" календаря поставят матч с ШД, ведь это было уже в текущем чемпионате, то почему бы не помочь ШД, ведь ДК не успеет восстановиться. Лучше сразу попасть в турнир ЛЕ. ЛЧ для наших клубов уже не по зубам: ШД -- Аталанта 0 -- 3 и это в Харькове, какая боль, какая боль. И не надо будет рано начинать сезон, можно провести нормальную подготовку к предстоящему сезону. Но всё это конечно реально, если не помешает вирус.
    Так друже теорія всесвітньої змови проти Динамо думаю УПЛ ще і прогноз погоди дивиться коли складає календар матчів ДК спеціально для того щоб поставити матч на ту дату коли вітер буде дути в сторону воріт Динамо
    P.S вболіваю за ДК, але те що ти пишеш просто брєд
    Ссылка
    DAKo
      DAKo, 04.07.2020 14:42
    +1
    Просто обязанность не подтверждается игрой Динамо. А так удачи
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    nicksaf
    online
      nicksaf, 04.07.2020 14:14
    -5
    Эта игра ничего не решает, поэтому она и никому не нужна. Результат её тоже не важен. ДК лучше не бороться за второе место, так как оно токсичное. Надо будет проходить квалификацию ЛЧ, а между этими матчами "организаторы" календаря поставят матч с ШД, ведь это было уже в текущем чемпионате, то почему бы не помочь ШД, ведь ДК не успеет восстановиться. Лучше сразу попасть в турнир ЛЕ. ЛЧ для наших клубов уже не по зубам: ШД -- Аталанта 0 -- 3 и это в Харькове, какая боль, какая боль. И не надо будет рано начинать сезон, можно провести нормальную подготовку к предстоящему сезону. Но всё это конечно реально, если не помешает вирус.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 04.07.2020 15:20
    +1
    nicksaf, 04.07.2020 14:14
    Эта игра ничего не решает, поэтому она и никому не нужна. Результат её тоже не важен. ДК лучше не бороться за второе место, так как оно токсичное. Надо будет проходить квалификацию ЛЧ, а между этими матчами "организаторы" календаря поставят матч с ШД, ведь это было уже в текущем чемпионате, то почему бы не помочь ШД, ведь ДК не успеет восстановиться. Лучше сразу попасть в турнир ЛЕ. ЛЧ для наших клубов уже не по зубам: ШД -- Аталанта 0 -- 3 и это в Харькове, какая боль, какая боль. И не надо будет рано начинать сезон, можно провести нормальную подготовку к предстоящему сезону. Но всё это конечно реально, если не помешает вирус.
    Так друже теорія всесвітньої змови проти Динамо думаю УПЛ ще і прогноз погоди дивиться коли складає календар матчів ДК спеціально для того щоб поставити матч на ту дату коли вітер буде дути в сторону воріт Динамо
    P.S вболіваю за ДК, але те що ти пишеш просто брєд
    Ссылка
    DAKo
      DAKo, 04.07.2020 14:42
    +1
    Просто обязанность не подтверждается игрой Динамо. А так удачи
    Ссылка
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