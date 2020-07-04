Футбольный адвокат: «На месте КДК я бы отстранила Смалийчука от футбола»

Недавно новый владелец «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что готов заплатить клубам Первой лиги по 600 тысяч гривен за победу над «Рухом».

Футбольный адвокат Юлия Богданова считает, что собственник «Карпат» может поплатиться за свои слова.

«Интересно, Смалийчука вообще что ли не смущает, что его могут привлечь по п. 1.2. ч.1 ст. 20 ДП УАФ («манипулирование результатами матча»)? На месте КДК я бы запретила ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, лет так на 5. Минимум», - написала Богданова.

А началось все с того, что в сети появилось видео, на котором «Карпаты» предлагали по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом».