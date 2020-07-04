Футбольный адвокат: «На месте КДК я бы отстранила Смалийчука от футбола»

Юлия Богданова считает, что собственник «Карпат» может поплатиться за свои слова

  • 04.07.2020 13:45
  • 221 просмотр
  • 3 комментария
Футбольный адвокат: «На месте КДК я бы отстранила Смалийчука от футбола»
© ФК Карпаты Львов. Олег Смалийчук

Недавно новый владелец «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что готов заплатить клубам Первой лиги по 600 тысяч гривен за победу над «Рухом».

Футбольный адвокат Юлия Богданова считает, что собственник «Карпат» может поплатиться за свои слова.

«Интересно, Смалийчука вообще что ли не смущает, что его могут привлечь по п. 1.2. ч.1 ст. 20 ДП УАФ («манипулирование результатами матча»)? На месте КДК я бы запретила ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, лет так на 5. Минимум», - написала Богданова.

А началось все с того, что в сети появилось видео, на котором «Карпаты» предлагали по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом».

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(1 голос)

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Комментарии
    yan2018
    online
      yan2018, 04.07.2020 13:57
    0
    Наказать можно за предложение проиграть матч. А премия за выигрыш - это обыкновенная практика в ЧУ. Как об этом может не знать футбольный адвокат? Видимо такой адвокат. Квалифицированный....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.07.2020 13:56
    +1
    Все хотят попиарится даже футбольные адвокаты( как выяснилось даже такие существуют) Ну тогда нужно сажать и руководителей шахтера и динамо они тоже часто стимулируют команды!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 04.07.2020 13:52
    0
    Це приблизно як засудити Януковича по скайпу.
    Масло масляне.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.07.2020 13:56
    +1
    Все хотят попиарится даже футбольные адвокаты( как выяснилось даже такие существуют) Ну тогда нужно сажать и руководителей шахтера и динамо они тоже часто стимулируют команды!
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 04.07.2020 13:57
    0
    Наказать можно за предложение проиграть матч. А премия за выигрыш - это обыкновенная практика в ЧУ. Как об этом может не знать футбольный адвокат? Видимо такой адвокат. Квалифицированный....
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 04.07.2020 13:52
    0
    Це приблизно як засудити Януковича по скайпу.
    Масло масляне.
    Ссылка
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