Леонид БУРЯК: «В украинском класико фактор родных трибун сыграет свою роль»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от центрального матча 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

– «Динамо» уже набрало оптимальные физические кондиции исходя из прошлых поединков?

– Мы надеемся на это. У «бело-синих» всегда есть какие-то проблемы. Сказывается тот факт, что не было предсезонного сбора, это очень сложно. Тем футболистам, которые имеют высокий уровень мастерства, легче входить в сезон. А те футболисты, которые зависят от своих физических кондиций, им немного посложнее, но, тем не менее, игра домашняя. Понимаю, что ни людей ни поддержки не будет. Но все болельщики «Динамо» ждут от команды позитивного результата. Фактор родных трибун сыграет свою роль.

– Из-за дисквалификации не смогут сыграть Шепелев и Шабанов, в индивидуальной группе работает Денис Попов. Насколько это весомая потеря для киевлян?

– Каждый футболист - это потеря, хотя, говорят скамейка запасных большая. Но лидер есть лидер. «Шахтер» тоже в непростой ситуации, бразильцы уехали, есть шанс для молодых ребят. Футболист, который не попадает в стартовый состав, должен доказать свою правоту, показать в лице тренера, что он достоин играть. Посмотрим, как оно будет выглядеть.

– За счет чего «Динамо» может обыграть «Шахтер»?

– «Динамо» играет в другой футбол, динамовцы должны сыграть сконцентрованно, строго, с контролем мяча, агрессивно. Думаю, нужно искать счастье около чужих ворот. Какие-то игры удаются, какие-то нет. Мы можем вспомнить игру Кубка, в которой «Динамо» обыграло «Шахтер». Будем надеяться только на победу.