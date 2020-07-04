Леонид БУРЯК: «Динамовцы сами себе усложнили ситуацию»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от центрального матча 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

– Динамовцы сами себе усложнили ситуацию. Игра с «Десной» легко давалась и надо было выигрывать. Но при всей ситуации «Шахтер» есть «Шахтер» и, конечно, и для «Динамо» и «горняков» эта игра - большое событие. Я надеюсь, что будет зрелище.

– Из-за отсутствия зрителей украинское «классико» не потеряет свою зрелищность?

– 5-10 лет назад на матчи между «Динамо» и «Шахтером» ходило по 50-60 тысяч людей. В последнее время интерес упал, думаю, надо смириться с тем, что весь мир в такой ситуации находится и принимать это. Но «Динамо» - «Шахтер» - всегда брендовая игра. Мне за все время карьеры никогда не приводилось играть при пустых трибунах.

– Как думаете, как будет складываться матч? Можно ли ожидать большое количество голов?

– Нет, большого количества голов не стоит ждать, но думаю, что все-таки «Динамо» хоть как-то должно реабилитироваться в глазах болельщиков, тех людей, которые переживают за киевлян.