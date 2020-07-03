Неожиданный выбор Фиорентины. Команду возглавит Де Росси

Новым главным тренером «Фиорентины» со следующего сезона, скорее всего, стане легендарный полузащитник Даниэле Де Росси. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Кроме него руководство «Фиорентины» рассматривало на должность главного тренера Лучано Спаллетти, однако неожиданно сделало выбор в пользу чемпиона мира 2006 года, который завершил карьеру игрока только в январе текущего года.

Ди Марцио сообщает, что «Фиорентина» хотела пригласить Де Росси летом прошлого года еще в качестве игрока после того, что хавбек покинул «Рому». Однако Де Росси тогда решил перейти в «Боку Хуниорс».

Ранее сообщалось о том, что Де Росси может возглавить молодежную команду «Ромы».

Сейчас «Фиорентину» возглавляет Джузеппе Якини, однако он, скорее всего, будет уволен в конце сезона. После 29 туров «Фиалки» идут 14-ми в турнирной таблице Серии А с 31 очком в активе.