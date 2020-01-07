ОФИЦИАЛЬНО. Даниэле Де Росси завершил карьеру

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси официально объявил о завершении карьеры.
«У меня нет никаких травм или серьезных проблем. Просто я чувствую, что нужно вернуться к семье. Я очень скучаю по дочке, а она по мне. Я принял это решение, и оно окончательное.
Все хотели меня переубедить, но я решил так, в этом нет ничего странного. Я оставляю в клубе часть своего сердца», - сказал Де Росси.
Напомним, Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул «Рому», в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи. За «Бока Хуниорс» Даниэле сыграл лишь 4 матча в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что Де Росси может получить в «Роме» административную должность.
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Источник — Football-Italia
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