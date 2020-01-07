ОФИЦИАЛЬНО. Даниэле Де Росси завершил карьеру

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси официально объявил о завершении карьеры.

«У меня нет никаких травм или серьезных проблем. Просто я чувствую, что нужно вернуться к семье. Я очень скучаю по дочке, а она по мне. Я принял это решение, и оно окончательное.

Все хотели меня переубедить, но я решил так, в этом нет ничего странного. Я оставляю в клубе часть своего сердца», - сказал Де Росси.