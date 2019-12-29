Де Росси может вернуться в Рому

Экс-хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси, ныне выступающий в аргентинской команде «Бока Хуниорс», может вернуться в итальянский клуб.
По данным источника, 36-летний игрок может вернуться в «Рому» в случае, если клуб из Рима будет приобретён за 780 млн евро американским консорциумом The Friedkin Group.
Представители The Friedkin Group уже контактировали с Де Росси для обсуждения с ним вероятное назначение его на административный пост в клубе, если удастся заключить с ним соглашение.
Напомним, Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул «Рому», в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи.
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Источник — Corriere dello Sport
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