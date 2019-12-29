Де Росси может вернуться в Рому

Экс-хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси, ныне выступающий в аргентинской команде «Бока Хуниорс», может вернуться в итальянский клуб.

По данным источника, 36-летний игрок может вернуться в «Рому» в случае, если клуб из Рима будет приобретён за 780 млн евро американским консорциумом The Friedkin Group.

Представители The Friedkin Group уже контактировали с Де Росси для обсуждения с ним вероятное назначение его на административный пост в клубе, если удастся заключить с ним соглашение.