Де Росси возглавит молодежную команду Ромы

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси вскоре начнет карьеру тренера.
Как сообщает итальянская пресса, Де Росси может возглавить молодежную команду «Ромы». Отметим, что на этом посту он заменит своего отца Альберто Де Росси, который работал с командой 27 лет.
Ожидается, что Де Росси возглавит молодежку в начале сезона 2020/21. В апреле он пройдет тренерские курсы.
Напомним, что в январе 2020 года Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры.
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Источник — Football-Italia
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