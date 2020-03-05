Де Росси возглавит молодежную команду Ромы

Легенда римлян начнет тренерскую карьеру

  • 05.03.2020 14:00
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Де Росси возглавит молодежную команду Ромы
© China Daily. Даниэле Де Росси

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси вскоре начнет карьеру тренера.

Как сообщает итальянская пресса, Де Росси может возглавить молодежную команду «Ромы». Отметим, что на этом посту он заменит своего отца Альберто Де Росси, который работал с командой 27 лет.

Ожидается, что Де Росси возглавит молодежку в начале сезона 2020/21. В апреле он пройдет тренерские курсы.

Напомним, что в январе 2020 года Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры.

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Источник — Football-Italia

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