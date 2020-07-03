ВИДЕО. Огромная рыба. Экс-первая ракетка мира выудила большого осетра

Датская теннисистка Каролин Возняцки похвасталась успешным уловом

  • 03.07.2020 22:43
  • 1653 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Огромная рыба. Экс-первая ракетка мира выудила большого осетра
© Instagram

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании побывала на рыбалке.

Датская теннисистка в соцсети Instagram опубликовала фото и видео, похваставшись, что ей удалось поймать большого осетра.

Возняцки также сообщила, что отпустила рыбу на волю, поскольку не любит морепродукты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catch of the day!🐟

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

 
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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2020 23:31
    0
    походу она сама нам минусует ))) либо рыбак- теоретик )))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2020 23:10
    -2
    vital, 03.07.2020 23:09
    Ой не віриться що це Каро спіймала цього осетра...
    Ой, Возняки - это враки ))))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.07.2020 23:09
    0
    Ой не віриться що це Каро спіймала цього осетра...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2020 23:31
    0
    походу она сама нам минусует ))) либо рыбак- теоретик )))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.07.2020 23:09
    0
    Ой не віриться що це Каро спіймала цього осетра...
    Ссылка
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