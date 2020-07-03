ВИДЕО. Огромная рыба. Экс-первая ракетка мира выудила большого осетра

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании побывала на рыбалке.

Датская теннисистка в соцсети Instagram опубликовала фото и видео, похваставшись, что ей удалось поймать большого осетра.

Возняцки также сообщила, что отпустила рыбу на волю, поскольку не любит морепродукты.