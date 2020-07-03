Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сразу понял, что звонок Ящишина - провокация»

Игрок и спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал скандальное видео, на котором исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин предлагает клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом»:

«Мне поступает звонок от генерального директора «Карпат» Ящишина. На мой взгляд… Я сразу понял, что это провокация с их стороны, потому что они знают, что мы с Козловским давно дружим. Мне звонят, что предлагают по 500 тысяч за матчи.

Мне удивительно, не могу понять одного: у людей нет денег на выезды, нет на зарплаты футболистам, у них проблемы… И они предлагают мне 500 тысяч и говорят, чтобы я объявил всей первой лиге об этом. Провокация чистой воды.

Понятно, что я поставил в известность Козловского, сказал, что «Карпаты»...

Не знаю, как оно будет дальше, потому что не исключено, что они меня записывали, поэтому это сделал я. Я в эти игры не играю. Было понятно, что это какой-то зашквар, какая-то провокация, потому что они не могут не знать, что мы дружим. Почему именно мне позвонили? Не знаю».