Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сразу понял, что звонок Ящишина - провокация»

Спортивный директор «Миная» - о скандальном разговоре с Ростиславом Ящишиным

  • 03.07.2020 19:19
  • 900 просмотров
  • 3 комментария
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сразу понял, что звонок Ящишина - провокация»
© ФК Динамо Киев. Михаил Кополовец

Игрок и спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал скандальное видео, на котором исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин предлагает клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над «Рухом»:

«Мне поступает звонок от генерального директора «Карпат» Ящишина. На мой взгляд… Я сразу понял, что это провокация с их стороны, потому что они знают, что мы с Козловским давно дружим. Мне звонят, что предлагают по 500 тысяч за матчи. 

Мне удивительно, не могу понять одного: у людей нет денег на выезды, нет на зарплаты футболистам, у них проблемы… И они предлагают мне 500 тысяч и говорят, чтобы я объявил всей первой лиге об этом. Провокация чистой воды.

Понятно, что я поставил в известность Козловского, сказал, что «Карпаты»...

Не знаю, как оно будет дальше, потому что не исключено, что они меня записывали, поэтому это сделал я. Я в эти игры не играю. Было понятно, что это какой-то зашквар, какая-то провокация, потому что они не могут не знать, что мы дружим. Почему именно мне позвонили? Не знаю».

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 03.07.2020 19:30
    0
    А Місько ще та kurva... а за Металіст 10 штук за гру не прилипло БЛЯ.... Павлік Морозов
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 03.07.2020 19:23
    +3
    Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ТИ !
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.07.2020 19:22
    +3
    ... я в эти игры не играю...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 03.07.2020 19:23
    +3
    Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ТИ !
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.07.2020 19:22
    +3
    ... я в эти игры не играю...
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 03.07.2020 19:30
    0
    А Місько ще та kurva... а за Металіст 10 штук за гру не прилипло БЛЯ.... Павлік Морозов
    Ссылка
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