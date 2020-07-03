Львов – Ворскла. Стартовые составы команд

В пятницу, 3-го июля, в рамках двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» сыграет с полтавской «Ворсклой».
Поединок состоится в Тернополе на Тернопольском городском стадионе. Начало встречи в 19:00. Отметим, что полтавчане приехали в Тернополь вторым составом, поскольку готовятся к финальному матчу Кубка Украины с «Динамо». В составе гостей дебютирует 16-летний голкипер Павел Исенко, который стал героем полуфинальной серии пенальти в Кубке.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Львов»: Сарнавский – Борзенко, Кравчук, Братков, Татарков, Сабино, Богунов, Альваро, Яковелли, Джоель Бопесу, Шина.
«Ворскла»: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет, Козиренко, Челядин, Гаджук, Белый, Власов, Кравчук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.