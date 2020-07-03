Львов – Ворскла. Стартовые составы команд

В пятницу, 3-го июля, в рамках двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» сыграет с полтавской «Ворсклой».

Поединок состоится в Тернополе на Тернопольском городском стадионе. Начало встречи в 19:00. Отметим, что полтавчане приехали в Тернополь вторым составом, поскольку готовятся к финальному матчу Кубка Украины с «Динамо». В составе гостей дебютирует 16-летний голкипер Павел Исенко, который стал героем полуфинальной серии пенальти в Кубке.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Львов»: Сарнавский – Борзенко, Кравчук, Братков, Татарков, Сабино, Богунов, Альваро, Яковелли, Джоель Бопесу, Шина.

«Ворскла»: Исенко – Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет, Козиренко, Челядин, Гаджук, Белый, Власов, Кравчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.