Андрей ТЛУМАК: «Иммунитет очень ослаблен. До понедельника буду дома»

Наставник луцкой «Волыни» Андрей Тлумак прокомментировал свое выздоровление от коронавируса.
«Я сдал повторный тест, и он оказался негативным. Сейчас чувствую себя неплохо, полностью здоров. Врачи говорят только, что иммунитет очень ослаблен, поэтому дали медикаменты, чтобы поднять его. С понедельника смогу приступить к работе. Я дальше на самоизоляции, сижу в квартире, еще не выхожу. Это рекомендации. До понедельника буду дома», - сказал Тлумак.
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Источник — Футбол 1/2/3
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