Андрей Тлумак одолел коронавирус

Главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак, последнее время находившийся на самоизоляции из-за коронавируса, выздоровел. Все в порядке со здоровьем и у ассистента Тлумака – Андрея Сапуги. Оба специалиста сдали негативные тесты и уже приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей.
Однако, по рекомендации медиков, на ближайший поединок «Волыни» - выездной матч против «Кремня» - оба тренера в целях профилактики не поедут.
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Источник — Sport.ua
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