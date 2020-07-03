Андрей Тлумак одолел коронавирус

Наставник «Волыни» уже выздоровел, но на ближайшую игру не поедет

  • 03.07.2020 13:07
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Андрей Тлумак одолел коронавирус
© ФК Волынь. Андрей Тлумак

Главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак, последнее время находившийся на самоизоляции из-за коронавируса, выздоровел. Все в порядке со здоровьем и у ассистента Тлумака – Андрея Сапуги. Оба специалиста сдали негативные тесты и уже приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Однако, по рекомендации медиков, на ближайший поединок «Волыни» - выездной матч против «Кремня» - оба тренера в целях профилактики не поедут.

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Источник — Sport.ua

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