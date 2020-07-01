ТЛУМАК – о коронавирусе: «Три дня чувствовал себя плохо, но уже лучше»

Главный тренер луцкой «Волыни» Андрей Тлумак, недавно сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.

«Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас, слава Богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь на самоизоляции.

Думаю, еще неделю точно не смогу принимать участие в тренировочном процессе команды», – отметил Тлумак.

Напомним, что наставник «Волыни» Андрей Тлумак и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на выездном матче против «Черноморца» (2:5).