ТЛУМАК – о коронавирусе: «Три дня чувствовал себя плохо, но уже лучше»

Главный тренер луцкой «Волыни» Андрей Тлумак, недавно сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.
«Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас, слава Богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь на самоизоляции.
Думаю, еще неделю точно не смогу принимать участие в тренировочном процессе команды», – отметил Тлумак.
Напомним, что наставник «Волыни» Андрей Тлумак и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на выездном матче против «Черноморца» (2:5).
Источник — UA-Football
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