ТЛУМАК – о коронавирусе: «Три дня чувствовал себя плохо, но уже лучше»

Главный тренер «Волыни» по-прежнему находится на самоизоляции

  • 01.07.2020 11:05
  • 369 просмотров
  • 0 комментариев
ТЛУМАК – о коронавирусе: «Три дня чувствовал себя плохо, но уже лучше»
© ПФЛ. Андрей Тлумак

Главный тренер луцкой «Волыни» Андрей Тлумак, недавно сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.

«Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было тяжело. Но сейчас, слава Богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь на самоизоляции.

Думаю, еще неделю точно не смогу принимать участие в тренировочном процессе команды», – отметил Тлумак.

Напомним, что наставник «Волыни» Андрей Тлумак и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на выездном матче против «Черноморца» (2:5)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности