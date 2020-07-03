Олег САЛЕНКО: «Шахтер заслужил чемпионский коридор от Динамо»

Бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко поделился ожиданиями от центрального матча 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

— «Динамо» необходимо побеждать, чтобы занять второе место. После плохого предыдущего результата нужно собраться и показать хорошую игру. Матчи «Динамо» - «Шахтер» всегда проходят напряженно, но когда команда уже чемпион, то игроки немного расслабляются. Шансы равны на победу - 50 на 50.



— «Шахтер» заслужил чемпионский коридор от «Динамо»?

— Уже заслужили. «Шахтер» чемпион. Чего говорить... В этом году «Динамо» борется за второе место, что неприятно. Если проиграют «Шахтеру», а «Зоря» выиграет, то это слишком обостряет ситуацию. Поэтому, все силы нужно положить, чтобы выиграть в этом матче. Была неделя подготовится к этому матчу. Тем более, у киевлян сразу два испытания...