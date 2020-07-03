Олег САЛЕНКО: «Шахтер заслужил чемпионский коридор от Динамо»

Экс-форвард киевлян – о предстоящем украинском класико

  • 03.07.2020 15:18
  • 1301 просмотр
  • 17 комментариев
Олег САЛЕНКО: «Шахтер заслужил чемпионский коридор от Динамо»
© 1927.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко поделился ожиданиями от центрального матча 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

— «Динамо» необходимо побеждать, чтобы занять второе место. После плохого предыдущего результата нужно собраться и показать хорошую игру. Матчи «Динамо» - «Шахтер» всегда проходят напряженно, но когда команда уже чемпион, то игроки немного расслабляются. Шансы равны на победу - 50 на 50.
 
— «Шахтер» заслужил чемпионский коридор от «Динамо»?
— Уже заслужили. «Шахтер» чемпион. Чего говорить... В этом году «Динамо» борется за второе место, что неприятно. Если проиграют «Шахтеру», а «Зоря» выиграет, то это слишком обостряет ситуацию. Поэтому, все силы нужно положить, чтобы выиграть в этом матче. Была неделя подготовится к этому матчу. Тем более, у киевлян сразу два испытания...

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Источник — 1927.kiev.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    0-7
      0-7, 03.07.2020 16:18
    0
    Ну если павелко первым поползет , можно рассмотреть варианты
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    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 16:13
    +2
    не будет никакого корридора. Реал Барсе тоже его не устраивал
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 03.07.2020 16:13
    +1
    Думаю ДК стоит сделать такой коридор, тогда будут шансы выиграть, ( как мс у ливера ), а так разозлят кротов и выгребут, да и судя по Михе, он любит прогинатся!
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 16:12
    +3
    Забыл упомянуть нацкорпус с марухой...) Те постоянно какие то коридоры организуют.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.07.2020 16:10
    0
    AK_228, 03.07.2020 15:21
    не будет такого
    ну нахрена оно вообще нужно？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.07.2020 16:09
    +1
    Forever_young_13, 03.07.2020 15:39
    Спирт.юа - это цветочки. Ты видимо не знаком с ресурсом: динамо от жмурика. Там помои, гадости и оскорбления льются на Шахту десятками лет.
    ну ты положим, дашь фору десятку “жмуриков”
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 03.07.2020 15:59
    +1
    Ну и журналисты! Приписали Олегу Саленко свои собственные слова.
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 15:54
    +2
    Forever_young_13, 03.07.2020 15:39
    Спирт.юа - это цветочки. Ты видимо не знаком с ресурсом: динамо от жмурика. Там помои, гадости и оскорбления льются на Шахту десятками лет.
    Ну не удивительно. Жмурик - это сайт болельщиков Динамо, аналогичный террикону - сайту болельщиков Шахтера, на котором тоже десятками лет льют говенцо в адрес Динамо. И подобные сайты по интересам есть по всему миру, почти у каждого футбольного клуба. Меня лично на жмурике три года назад забанили за критику Хацкевича, когда я его физручилой обозвал. За правду забанили
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 15:47
    -1
    Ссылка
    Святослав Сташевский
      Святослав Сташевский, 03.07.2020 15:47
    -5
    Сало тупит как всегда! какой к черту коридор, темную лучше
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    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 15:47
    +3
    gajvir, 03.07.2020 15:44
    Щахтер стал чемпионом в матче с Олександрией, так что коридор должен был быть на следующем матче ( Зоря) . Причем здесь матч с Динамо?????
    Логично!
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    gajvir
      gajvir, 03.07.2020 15:44
    0
    Щахтер стал чемпионом в матче с Олександрией, так что коридор должен был быть на следующем матче ( Зоря) . Причем здесь матч с Динамо?????
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 15:43
    +3
    я бы посмотрел на это)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 15:39
    +1
    mist76, 03.07.2020 15:22
    Какой коридор? После того как Ребров приводил Динамо последний раз к чемпионству, со стороны Донецка лились помои и рассказывали что Динамо недочемпион? Болельщики Динамо игрокам Динамо не простят такой коридор!!!
    Спирт.юа - это цветочки. Ты видимо не знаком с ресурсом: динамо от жмурика. Там помои, гадости и оскорбления льются на Шахту десятками лет.
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 03.07.2020 15:28
    +2
    Динамо может вообще пролететь и даже на 4 месте закончить, а вперед выйдет Десна и Зоря.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 03.07.2020 15:22
    -1
    Какой коридор? После того как Ребров приводил Динамо последний раз к чемпионству, со стороны Донецка лились помои и рассказывали что Динамо недочемпион? Болельщики Динамо игрокам Динамо не простят такой коридор!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 15:21
    +1
    не будет такого
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 16:12
    +3
    Забыл упомянуть нацкорпус с марухой...) Те постоянно какие то коридоры организуют.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 15:47
    +3
    gajvir, 03.07.2020 15:44
    Щахтер стал чемпионом в матче с Олександрией, так что коридор должен был быть на следующем матче ( Зоря) . Причем здесь матч с Динамо?????
    Логично!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 15:43
    +3
    я бы посмотрел на это)
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 16:13
    +2
    не будет никакого корридора. Реал Барсе тоже его не устраивал
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 15:54
    +2
    Forever_young_13, 03.07.2020 15:39
    Спирт.юа - это цветочки. Ты видимо не знаком с ресурсом: динамо от жмурика. Там помои, гадости и оскорбления льются на Шахту десятками лет.
    Ну не удивительно. Жмурик - это сайт болельщиков Динамо, аналогичный террикону - сайту болельщиков Шахтера, на котором тоже десятками лет льют говенцо в адрес Динамо. И подобные сайты по интересам есть по всему миру, почти у каждого футбольного клуба. Меня лично на жмурике три года назад забанили за критику Хацкевича, когда я его физручилой обозвал. За правду забанили
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 03.07.2020 15:28
    +2
    Динамо может вообще пролететь и даже на 4 месте закончить, а вперед выйдет Десна и Зоря.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 03.07.2020 16:13
    +1
    Думаю ДК стоит сделать такой коридор, тогда будут шансы выиграть, ( как мс у ливера ), а так разозлят кротов и выгребут, да и судя по Михе, он любит прогинатся!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.07.2020 16:09
    +1
    Forever_young_13, 03.07.2020 15:39
    Спирт.юа - это цветочки. Ты видимо не знаком с ресурсом: динамо от жмурика. Там помои, гадости и оскорбления льются на Шахту десятками лет.
    ну ты положим, дашь фору десятку “жмуриков”
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 03.07.2020 15:59
    +1
    Ну и журналисты! Приписали Олегу Саленко свои собственные слова.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 15:39
    +1
    mist76, 03.07.2020 15:22
    Какой коридор? После того как Ребров приводил Динамо последний раз к чемпионству, со стороны Донецка лились помои и рассказывали что Динамо недочемпион? Болельщики Динамо игрокам Динамо не простят такой коридор!!!
    Спирт.юа - это цветочки. Ты видимо не знаком с ресурсом: динамо от жмурика. Там помои, гадости и оскорбления льются на Шахту десятками лет.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 15:21
    +1
    не будет такого
    Ссылка
    0-7
      0-7, 03.07.2020 16:18
    0
    Ну если павелко первым поползет , можно рассмотреть варианты
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.07.2020 16:10
    0
    AK_228, 03.07.2020 15:21
    не будет такого
    ну нахрена оно вообще нужно？
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 03.07.2020 15:44
    0
    Щахтер стал чемпионом в матче с Олександрией, так что коридор должен был быть на следующем матче ( Зоря) . Причем здесь матч с Динамо?????
    Ссылка
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