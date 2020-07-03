Олег ЛУЖНЫЙ: «Новый владелец топит Карпаты»

51-летний экс-игрок СКА «Карпаты» Олег Лужный поделился мнением о проблемах львовских «Карпат», которым грозит снятие с чемпионата.

«Не сказал бы, что я полностью владею информацией относительно львовского клуба, но в последнее время то один знакомый человек мне позвонит и что-то расскажет, то другой. Для меня странно, что происходит. Когда новый владелец «Карпат» (имеется в виду Олег Смалийчук — прим. ред.) брал на себя эти обязанности, то он наверняка на что-то рассчитывал. Если я, к примеру, покупаю подержанную машину, то прежде всего думаю о том, чтобы ее качественно отремонтировать и на ней ездить, а не выбросить на свалку. А он вместо того, чтобы спасать команду, берет и ее топит. Объясните мне, как такое может быть?! Львов мне небезразличен, поэтому обидно, что в «Карпатах» такое происходит и о клубе никто не заботится», — отметил Лужный.