ФОТО. Как состав Баварии может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в будущем сезоне может выглядеть состав мюнхенской «Баварии».
В летнее трансферное окно «Бавария» уже подписала двух футболистов — 24-летнего немецкого вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане и 18-летнего защитника ПСЖ Танги Куасси.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.