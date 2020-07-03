ОФИЦИАЛЬНО. Лерой Сане – игрок Баварии

Мюнхенская «Бавария» представила Лероя Сане в качестве игрока клуба.

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Лерой начнет работу с мюхненцами.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатила за Сане около 60 млн евро. В год он должен зарабатывать 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Сане провел за «Манчестер Сити» всего два матча во всех турнирах, пропустив большую часть из-за травмы.

За «Сити» Сане играл с 2016 года, он провел 135 матчей за клуб, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.