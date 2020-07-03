ОФИЦИАЛЬНО. Лерой Сане – игрок Баварии

Мюнхенский клуб выкупил хавбека «Манчестер Сити»

  • 03.07.2020 10:23
  • 2076 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Лерой Сане – игрок Баварии
© ФК Бавария. Лерой Сане

Мюнхенская «Бавария» представила Лероя Сане в качестве игрока клуба.

24-летний немецкий вингер подписал пятилетний контракт с мюнхенцами. Уже на следующей неделе Лерой начнет работу с мюхненцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ServusLeroy 🔴⚪

Публикация от FC Bayern München (@fcbayern)

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатила за Сане около 60 млн евро. В год он должен зарабатывать 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Сане провел за «Манчестер Сити» всего два матча во всех турнирах, пропустив большую часть из-за травмы.

За «Сити» Сане играл с 2016 года, он провел 135 матчей за клуб, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

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Источник — ФК Бавария

(11 голосов)

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Комментарии
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:18
    -2
    если восстановится после травмы,а игрок он топовый ,то баварцы еще лет так пять будут чемпионы))
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    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 03.07.2020 11:01
    0
    Нарешті Баварія почала активно купувати нормальних молодих гравців. Цікаво подивитись на оновлений склад наступного сезону.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 03.07.2020 11:01
    0
    Нарешті Баварія почала активно купувати нормальних молодих гравців. Цікаво подивитись на оновлений склад наступного сезону.
    Ссылка
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