Манчестер Сити продает Сане в Баварию за 55 миллионов

Немецкие и английские СМИ сообщают о договоренности между «Манчестер Сити» и «Баварией» о трансфере атакующего полузащитника Лероя Сане.

За игрока «Бавария» отдаст почти 55 миллионов фунтов. Из них 47 миллионов - основная часть, а остальное может быть получено в виде бонусов за удачные выступления.

Ранее Сане отказался продлевать контракт с «Сити», поэтому клуб вынужден договариваться о переходе, чтобы через год не потерять футболиста бесплатно.

24-летний игрок согласовал с немецким грандом 5-летний контракт.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, однако большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы колена.