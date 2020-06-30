Манчестер Сити продает Сане в Баварию за 55 миллионов

Сторонам удалось договориться

  • 30.06.2020 21:25
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Манчестер Сити продает Сане в Баварию за 55 миллионов
© Skysports.com

Немецкие и английские СМИ сообщают о договоренности между «Манчестер Сити» и «Баварией» о трансфере атакующего полузащитника Лероя Сане.

За игрока «Бавария» отдаст почти 55 миллионов фунтов. Из них 47 миллионов - основная часть, а остальное может быть получено в виде бонусов за удачные выступления.

Ранее Сане отказался продлевать контракт с «Сити», поэтому клуб вынужден договариваться о переходе, чтобы через год не потерять футболиста бесплатно.

24-летний игрок согласовал с немецким грандом 5-летний контракт.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, однако большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы колена.

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Источник — Sky Sports

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