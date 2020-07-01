Бавария подписала молодого таланта, который отказался оставаться в ПСЖ

«Бавария» официально объявила о подписании центрального защитника Танги Куасси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
18-летний игрок ранее отказался продлевать контракт с ПСЖ.
Всего за парижан Куасси сыграл 13 матчей, забил 3 мяча.
Ранее «Бавария» подписала пятилетний контракт с Александром Нюбелем.
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Максим Гаптар, Sport.ua
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