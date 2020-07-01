Бавария подписала молодого таланта, который отказался оставаться в ПСЖ

Защитник Танги Куасси продолжит карьеру в Мюнхене

  • 01.07.2020 12:01
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Бавария подписала молодого таланта, который отказался оставаться в ПСЖ
© ФК Бавария. Танги Куасси

«Бавария» официально объявила о подписании центрального защитника Танги Куасси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#FCBayern sign Tanguy Nianzou Kouassi. #ServusTanguy

Публикация от #MEI8TER 🏆 🔴⚪ (@fcbayern)

18-летний игрок ранее отказался продлевать контракт с ПСЖ.

Всего за парижан Куасси сыграл 13 матчей, забил 3 мяча.

Ранее «Бавария» подписала пятилетний контракт с Александром Нюбелем. 

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Максим Гаптар, Sport.ua

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