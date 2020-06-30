Бавария подписала 5-летний контракт с Нюбелем

23-летний вратарь стал полноценным игроком мюнхенского клуба

  • 30.06.2020 14:00
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Бавария подписала 5-летний контракт с Нюбелем
© ФК Бавария. Александер Нюбель

Мюнхенская «Бавария» объявила о заключении долгосрочного контракта с 23-летним вратарем Александером Нюбелем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что «Бавария» договорилась о переходе Нюбеля из «Шальке» еще в январе. Теперь трансфер оформлен официально.

В сезоне-2019/20 Нюбель провел за «Шальке» 29 матчей, в которых пропустил 44 мяча.

Ранее сообщалось, что из-за подписания Нюбеля Мануэль Нойер может покинуть «Баварию».

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Максим Гаптар, Sport.ua

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