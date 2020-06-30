Бавария подписала 5-летний контракт с Нюбелем

Мюнхенская «Бавария» объявила о заключении долгосрочного контракта с 23-летним вратарем Александером Нюбелем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Alexander Nübel absolviert Medizincheck beim #FCBayern.#MiaSanMia— #MEI8TER (@FCBayern) June 30, 2020
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Напомним, что «Бавария» договорилась о переходе Нюбеля из «Шальке» еще в январе. Теперь трансфер оформлен официально.
В сезоне-2019/20 Нюбель провел за «Шальке» 29 матчей, в которых пропустил 44 мяча.
Ранее сообщалось, что из-за подписания Нюбеля Мануэль Нойер может покинуть «Баварию».
Максим Гаптар, Sport.ua
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