Бавария подписала 5-летний контракт с Нюбелем

Мюнхенская «Бавария» объявила о заключении долгосрочного контракта с 23-летним вратарем Александером Нюбелем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что «Бавария» договорилась о переходе Нюбеля из «Шальке» еще в январе. Теперь трансфер оформлен официально.

В сезоне-2019/20 Нюбель провел за «Шальке» 29 матчей, в которых пропустил 44 мяча.

Ранее сообщалось, что из-за подписания Нюбеля Мануэль Нойер может покинуть «Баварию».