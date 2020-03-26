Нойер может покинуть Баварию летом

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может покинуть мюнхенский клуб ближайшим летом.
Нойеру не понравилось то, что клуб подписал на следующий сезон сильного конкурента в лице голкипера «Шальке» Александера Нюбеля.
Контракт Нойера с «Баварией» истекает летом 2021 года. Ранее голкипер заявил, что переговоров по поводу нового соглашения не ведет.
Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году.
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