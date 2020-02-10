Мануэль НОЙЕР: «Не веду никаких переговоров о продлении контракта»

Вратарь «Баварии» – о своем будущем

  • 10.02.2020 04:45
  • 99 просмотров
  • 0 комментариев
Мануэль НОЙЕР: «Не веду никаких переговоров о продлении контракта»
© sportsnet.ca. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что мюнхенский клуб пока не предлагал ему продлить контракт, который истекает летом 2021 года.

«Я планирую продолжить играть за «Баварию». Летом в команду перейдет Александр Нюбель, но мой контракт действует до 2021 года. Поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы переговорить с руководством клуба. 

В настоящее время мы не ведем никаких переговоров о продлении контракта. Мы все сконцентрированы на победах «Баварии». Это наша главная цель. Мы не выдвигаем на первый план личностные приоритеты», - сказал Нойер.

Ранее сообщалось, что Нойер заинтересовал «Ювентус».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности