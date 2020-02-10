Мануэль НОЙЕР: «Не веду никаких переговоров о продлении контракта»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что мюнхенский клуб пока не предлагал ему продлить контракт, который истекает летом 2021 года.
«Я планирую продолжить играть за «Баварию». Летом в команду перейдет Александр Нюбель, но мой контракт действует до 2021 года. Поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы переговорить с руководством клуба.
В настоящее время мы не ведем никаких переговоров о продлении контракта. Мы все сконцентрированы на победах «Баварии». Это наша главная цель. Мы не выдвигаем на первый план личностные приоритеты», - сказал Нойер.
Ранее сообщалось, что Нойер заинтересовал «Ювентус».
Источник — Sport.ua
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