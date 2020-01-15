Нойер заинтересовал Ювентус

Туринский клуб рассматривает возможность подписания опытного голкипера

  • 15.01.2020 02:20
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Нойер заинтересовал Ювентус
© Global Look Press. Мануэль Нойер
Вратарь мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Мануэль Нойер попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».
 
По данным источника, итальянский клуб может воспользоваться конфликтом 33-летнего стража ворот с руководством «Баварии».
 
Отметим, что в этом сезоне Нойер принял участие в 17 матчах чемпионата Германии, в которых пропустил 22 мяча. Контракт вратаря с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2021 года.
 
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Источник — France Football

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