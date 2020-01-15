Нойер заинтересовал Ювентус

Вратарь мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Мануэль Нойер попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

По данным источника, итальянский клуб может воспользоваться конфликтом 33-летнего стража ворот с руководством «Баварии».

Отметим, что в этом сезоне Нойер принял участие в 17 матчах чемпионата Германии, в которых пропустил 22 мяча. Контракт вратаря с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2021 года.