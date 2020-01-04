Бавария подписала вратаря Шальке Нюбеля

«Бавария» официально объявила о подписании 5-летнего контракта с голкипером «Шальке» Александером Нюбелем.
23-летний голкипер перейдет в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Нюбель провел 15 матчей за «Шальке» в Бундеслиге. Трансферная стоимость Нюбеля оценивается в 16 млн евро.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» готова продать защитника Жерома Боатенга.
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Источник — ФК Бавария
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