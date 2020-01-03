Бавария повесила ценник на Боатенга

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Жерома Боатенга. Сам защитник хочет покинуть свой нынешний клуб.
Чемпионы Германии также не против такого трансфера, и оценили 32-летнего Боатенга в 15 млн евро.
Помешать трансферу может только травма защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, из-за которой мюнхенцы могут передумать отпускать игрока.
В нынешнем сезоне на счету Боатенга 14 матчей за «Баварию» во всех турнирах.
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Источник — Sky Germany
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