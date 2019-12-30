Арсенал собирается купить Боатенга

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает немецкая пресса, 31-летнего футболиста хочет подписать «Арсенал». В услугах Боатенга заинтересован новый главный тренер лондонского клуба Микель Артета.
Отметим, что руководство «Баварии» не собирается удерживать Боатенга в команде. Он будет выставлен на трансфер.
В этом сезоне Боатенг провел 14 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» подготовил 52 миллиона евро на полузащитника «Лестера».
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Источник — Sport1
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