Арсенал подготовил 52 миллиона евро на полузащитника Лестера

«Арсенал» намерен подписать одного из лидеров «Лестера» Вилфрида Ндиди.
Как сообщает английская пресса, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего нигерийца 52 миллиона евро.
Также «канониры» готовы включить в сделку своего полузащитника Гранита Джаку, у которого проблемы с болельщиками клуба.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» собирается подписать Адриена Рабьо.
Источник — Daily Express
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