Арсенал интересуется Рабьо

Французский полузащитник «Ювентуса» может перейти в стан «канониров»

  • 26.12.2019 07:35
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Арсенал интересуется Рабьо
© 90min. Адриен Рабьо
Хавбек туринского «Ювентуса» и национальной сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 
 
По данным источника, 24-летним игроком интересуется лондонский «Арсенал». Новый наставник «канониров» Микель Артета рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.
 
Сообщается, что сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».
 
Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
 
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Источник — Footmercato

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