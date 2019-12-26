Арсенал интересуется Рабьо

Хавбек туринского «Ювентуса» и национальной сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, 24-летним игроком интересуется лондонский «Арсенал». Новый наставник «канониров» Микель Артета рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».

Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.