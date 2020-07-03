ФРАНКОВ: «Матч МС – Ливерпуль чертовски напомнил одну игру Шахтер – Динамо»

Специалист задается вопросом, будет ли повторение того результата в субботу

  • 03.07.2020 11:59
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  • 1 комментарий
ФРАНКОВ: «Матч МС – Ливерпуль чертовски напомнил одну игру Шахтер – Динамо»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков провел параллели между матчем 32-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» разбил «Ливерпуль» (4:0), ранее обеспечивший себе победу в чемпионате.

«Матч «МанСити» – «Ливерпуль» чертовски напомнил игру «Шахтер» – «Динамо» в конце сезона-2015/16. А вот напомнит ли он матч «Шахтер» – «Динамо» в сезоне-2019/20?», – отметил Франков в своем телеграм-канале.

Напомним, во втором круге сезона 2015/16 «Шахтер» крупно обыграл «Динамо» (3:0), которое на всех парах двигалось к чемпионству. Тот матч запомнился удалениями Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко.

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Источник — Telegram

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.07.2020 12:25
    0
    Какую?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.07.2020 12:25
    0
    Какую?
    Ссылка
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