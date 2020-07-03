Динамо – Шахтер. Букмекеры не могут определить явного фаворита

Шансы команд приблизительно равны

  • 03.07.2020 10:41
  • 654 просмотра
  • 34 комментария
Динамо – Шахтер. Букмекеры не могут определить явного фаворита
© ФК Динамо Киев

В субботу киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» поединок 29-го тура чемпионата Украины.

Букмекеры дают больше шансов номинальным гостям. На победу «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 2.52, на ничью - 3.4, поражение оценено в 2.8. Как видим, разница минимальная. 

Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.62. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.75, ТМ2.5 – 2.08.

Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничья 1:1 (коэффициент 6.5), а также победы любой из команд со счетом 2:1 (9 и 9.5).

Отметим, что стартовый свисток Виталия Романова прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 12:04
    0
    неплохие результаты в еврокубках, хорошая, пристойная игра в большинстве матчей.))))))
    то есть 7-0 и это на уровне батэ и влет в решающем матче за выход из группы,да еще на своем поле-это хорошая и пристойная игра?мда,таки точно комплекс
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 03.07.2020 12:03
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:51
    кэф думаю ещё упадёт, если выйдут марлос и тайсон в старте.
    Я гадаю що в основі Тайсон не вийде,як і Марлос з Мораєсом.І не тому що втомилися чи треба молодь перевірити,а через те що Динамо може почати грати як в кубковій грі,тобто просто відривати ноги.А Шахті ще в Лізі Европи треба достойно виступити,тут лишилось два з половиною кроки до фіналу зробити.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 12:02
    -2
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:57
    короче гудки двуличные ))
    Как и всегда
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 12:02
    -1
    AK_228, 03.07.2020 11:53
    Есть чем гордиться на самом деле..
    Четыре года чемпионства, неплохие результаты в еврокубках, хорошая, пристойная игра в большинстве матчей.. нормально все
    ты зацепился ща слово «топ клуб»!? Ну, у человека такое мнение... А у тебя фантомные боли наверное
    Гордитесь на здоровье
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 12:01
    +1
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:52
    слушай ,а чего у Суркиса аллергия на импортных тренером и только свои?
    Потому что, это как пересесть со старого родного Жигуля , на современный электрокар .
    Оно вроде и лучше , но столько все учить нового надо , к столькому привыкать , что родная шестёрочка там и манит назад в свои объятия ....
    Хитцвельд , Улье , Почеттино , Тришпковски - это те с кем я точно знаю что велись переговоры в разное время и вполне продвинутые . Но .... потом где то не сросталось , и Суркис офигевший от того , как много хотят ( не только в плане денег) западные специалисты , бежал в объятия родных Буряков, Сабов, и т д .
    + огромный штат заслуженных пенсионеров и ветеранов футбола , которые есть в штате ДК со всех сторон шепчут ИМС, что нельзя уходить от стратегии клуба , со своими тренерами , нельзя , семью рушить . Они ведь понимают , придёт условный Тедеско, и пойдут они все уже на настоящую пенсию , которая явно не пару тысяч евро ( минимум) как их « пенсия» в ДК .
    Ты почему думаешь все Буряки, Демьяненко Саленки и прочие критикуют игроков , а не Лесика ? - надеется , что может или он , или следующий счастливчик , возьмёт их в свой штат , на вкусную ЗП в ДК....
    Тот же Хацкевич имел 700 000 год ЗП , в то время как Тришпковски, чья Славия бодалась в группе ЛЧ с Интером ,Барсой и БД , всего 350. 000 к в год
    Вот такие вот дела
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:57
    0
    jekаfunny, 03.07.2020 11:53
    Ну они же сами себя загоняют в неудобное положение .
    Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
    Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
    короче гудки двуличные ))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:56
    -1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:49
    Главное что ты доволен .
    Я за свою команду буду переживать
    А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
    Более того могу тебя обрадовать
    Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
    Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
    И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
    А вот если прийдет тренер )
    Тогда будет интересно .
    Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
    «Более того могу тебя обрадовать »
    Я и так рад
    Я жду когда ты порадуешься результатам своего клуба, ну или хотя бы более менее осмысленной игре динамо...
    А пока остаётся только скрипеть зубами...
    Каждому своё
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:56
    -1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:49
    Главное что ты доволен .
    Я за свою команду буду переживать
    А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
    Более того могу тебя обрадовать
    Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
    Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
    И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
    А вот если прийдет тренер )
    Тогда будет интересно .
    Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
    «Более того могу тебя обрадовать »
    Я и так рад
    Я жду когда ты порадуешься результатам своего клуба, ну или хотя бы более менее осмысленной игре динамо...
    А пока остаётся только скрипеть зубами...
    Каждому своё
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:53
    -1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:40
    Абсолютно .
    Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
    Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
    Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
    Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
    Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
    И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
    ——-
    Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷‍♂️ .
    И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
    Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
    Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
    ИмХо конечно
    Есть чем гордиться на самом деле..
    Четыре года чемпионства, неплохие результаты в еврокубках, хорошая, пристойная игра в большинстве матчей.. нормально все
    ты зацепился ща слово «топ клуб»!? Ну, у человека такое мнение... А у тебя фантомные боли наверное
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:53
    +1
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:50
    выходит о второстепенности -это личные комплексы ,то есть царь-гора)))
    Ну они же сами себя загоняют в неудобное положение .
    Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
    Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:52
    0
    jekаfunny, 03.07.2020 11:49
    Главное что ты доволен .
    Я за свою команду буду переживать
    А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
    Более того могу тебя обрадовать
    Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
    Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
    И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
    А вот если прийдет тренер )
    Тогда будет интересно .
    Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
    слушай ,а чего у Суркиса аллергия на импортных тренером и только свои?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:50
    -1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:42
    Все турниры становятся второстепенными , если из них вылетает шахтёр ....
    Ещё с того времени как молодёжка ДК дрюкнула шахтёр в Суперкубке
    выходит о второстепенности -это личные комплексы ,то есть царь-гора)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:49
    -1
    AK_228, 03.07.2020 11:44
    «нашли чем гордится »
    Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ, продолжает оставаться в еврокубке.. все норм
    Главное что ты доволен .
    Я за свою команду буду переживать
    А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
    Более того могу тебя обрадовать
    Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
    Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
    И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
    А вот если прийдет тренер )
    Тогда будет интересно .
    Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:49
    -1
    Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ)))))))))))))))))
    ну пиздень_228,оно пиздень_228 и тут клиника)))
    сцука,Ливер от второго места отделяют-21 бал,выходит он на две головы сильнее Ман Сити))на три головы)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:44
    0
    jekаfunny, 03.07.2020 11:40
    Абсолютно .
    Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
    Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
    Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
    Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
    Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
    И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
    ——-
    Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷‍♂️ .
    И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
    Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
    Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
    ИмХо конечно
    «нашли чем гордится »
    Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ, продолжает оставаться в еврокубке.. все норм
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:42
    0
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:32
    Кубки в Украине становятся второстепенными трофеями,если из них вылетает шахтер и автоматически наоборот если не вылетает,у них и чемпион не чемпион если у них не выиграл))
    Все турниры становятся второстепенными , если из них вылетает шахтёр ....
    Ещё с того времени как молодёжка ДК дрюкнула шахтёр в Суперкубке
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:40
    0
    AK_228, 03.07.2020 11:31
    То что динамо мертвое это не проблема Шахтера ...
    Абсолютно .
    Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
    Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
    Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
    Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
    Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
    И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
    ——-
    Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷‍♂️ .
    И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
    Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
    Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
    ИмХо конечно
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:32
    -1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:24

    Не буду говорить про два кубка из которых был вышвырнут « топ клуб»
    Зачем красивую легенду рушить
    А чего не с Колосом за 5-6 ?
    Кубки в Украине становятся второстепенными трофеями,если из них вылетает шахтер и автоматически наоборот если не вылетает,у них и чемпион не чемпион если у них не выиграл))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:31
    +1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:26
    Одна уверенная победа , за год , над абсолютно мертвым Динамо
    И землеройки уже снов Бога за бороду ухватили
    Жду когда начнут ртом Лигу Европы брать
    То что динамо мертвое это не проблема Шахтера ...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:31
    -1
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:29
    выходит оно,соска с дыркой от бублика?))))
    Та в него постоянно что-то входит и выходит , работа у него такая , ну как работа . За работу обычно деньги платят , а ему бублики 🤷‍♂️
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:51
    +4
    кэф думаю ещё упадёт, если выйдут марлос и тайсон в старте.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:50
    +4
    не могут определится, потому что не знают какой состав выставит шахтёр.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:53
    +2
    Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничья 1:1
    --
    1-1 почти всегда "ожидаемый" счёт у букмекера, потому как ничью можно поделить ток на счёты 0-0, 1-1, 2-2, а победу там дохрена счетов, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 и т.д., и естественно разбивка кэфа на победу более существенная.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 12:01
    +1
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:52
    слушай ,а чего у Суркиса аллергия на импортных тренером и только свои?
    Потому что, это как пересесть со старого родного Жигуля , на современный электрокар .
    Оно вроде и лучше , но столько все учить нового надо , к столькому привыкать , что родная шестёрочка там и манит назад в свои объятия ....
    Хитцвельд , Улье , Почеттино , Тришпковски - это те с кем я точно знаю что велись переговоры в разное время и вполне продвинутые . Но .... потом где то не сросталось , и Суркис офигевший от того , как много хотят ( не только в плане денег) западные специалисты , бежал в объятия родных Буряков, Сабов, и т д .
    + огромный штат заслуженных пенсионеров и ветеранов футбола , которые есть в штате ДК со всех сторон шепчут ИМС, что нельзя уходить от стратегии клуба , со своими тренерами , нельзя , семью рушить . Они ведь понимают , придёт условный Тедеско, и пойдут они все уже на настоящую пенсию , которая явно не пару тысяч евро ( минимум) как их « пенсия» в ДК .
    Ты почему думаешь все Буряки, Демьяненко Саленки и прочие критикуют игроков , а не Лесика ? - надеется , что может или он , или следующий счастливчик , возьмёт их в свой штат , на вкусную ЗП в ДК....
    Тот же Хацкевич имел 700 000 год ЗП , в то время как Тришпковски, чья Славия бодалась в группе ЛЧ с Интером ,Барсой и БД , всего 350. 000 к в год
    Вот такие вот дела
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:53
    +1
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:50
    выходит о второстепенности -это личные комплексы ,то есть царь-гора)))
    Ну они же сами себя загоняют в неудобное положение .
    Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
    Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:31
    +1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:26
    Одна уверенная победа , за год , над абсолютно мертвым Динамо
    И землеройки уже снов Бога за бороду ухватили
    Жду когда начнут ртом Лигу Европы брать
    То что динамо мертвое это не проблема Шахтера ...
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:29
    +1
    jekаfunny, 03.07.2020 11:25
    Ты подстилка дальнобойщика , только и можешь что жопу ставить , ведь даже на трассе с тобой предметами обихода и едой рассчитываются , а не деньгами
    Слышь , даун , как оно в 45 лет сосать за бублики ?
    выходит оно,соска с дыркой от бублика?))))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:25
    +1
    Forever_young_13, 03.07.2020 10:58
    Ставлю жопу jekafunny на выигрыш Шахты
    Ты подстилка дальнобойщика , только и можешь что жопу ставить , ведь даже на трассе с тобой предметами обихода и едой рассчитываются , а не деньгами
    Слышь , даун , как оно в 45 лет сосать за бублики ?
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 11:19
    +1
    Т. Артём, 03.07.2020 10:55
    Одни команда середняк чемпа, другая без особой мативации хоть и топ клуб. Да и с составом не понятно. Думаю реально шансы 50 на 50. Может даже у коммунистов больше. С Десной заруба ещё та за 3-4 место.
    а кто это - коммунисты? Просто хочу знать, у кого шансов больше
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 10:57
    +1
    Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:50
    не могут определится, потому что не знают какой состав выставит шахтёр.
    Сто%
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 12:04
    0
    неплохие результаты в еврокубках, хорошая, пристойная игра в большинстве матчей.))))))
    то есть 7-0 и это на уровне батэ и влет в решающем матче за выход из группы,да еще на своем поле-это хорошая и пристойная игра?мда,таки точно комплекс
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 03.07.2020 12:03
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:51
    кэф думаю ещё упадёт, если выйдут марлос и тайсон в старте.
    Я гадаю що в основі Тайсон не вийде,як і Марлос з Мораєсом.І не тому що втомилися чи треба молодь перевірити,а через те що Динамо може почати грати як в кубковій грі,тобто просто відривати ноги.А Шахті ще в Лізі Европи треба достойно виступити,тут лишилось два з половиною кроки до фіналу зробити.
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:57
    0
    jekаfunny, 03.07.2020 11:53
    Ну они же сами себя загоняют в неудобное положение .
    Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
    Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
    короче гудки двуличные ))
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 11:52
    0
    jekаfunny, 03.07.2020 11:49
    Главное что ты доволен .
    Я за свою команду буду переживать
    А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
    Более того могу тебя обрадовать
    Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
    Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
    И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
    А вот если прийдет тренер )
    Тогда будет интересно .
    Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
    слушай ,а чего у Суркиса аллергия на импортных тренером и только свои?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.07.2020 11:44
    0
    jekаfunny, 03.07.2020 11:40
    Абсолютно .
    Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
    Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
    Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
    Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
    Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
    И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
    ——-
    Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷‍♂️ .
    И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
    Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
    Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
    ИмХо конечно
    «нашли чем гордится »
    Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ, продолжает оставаться в еврокубке.. все норм
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:42
    0
    Иван Грозный, 03.07.2020 11:32
    Кубки в Украине становятся второстепенными трофеями,если из них вылетает шахтер и автоматически наоборот если не вылетает,у них и чемпион не чемпион если у них не выиграл))
    Все турниры становятся второстепенными , если из них вылетает шахтёр ....
    Ещё с того времени как молодёжка ДК дрюкнула шахтёр в Суперкубке
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 11:40
    0
    AK_228, 03.07.2020 11:31
    То что динамо мертвое это не проблема Шахтера ...
    Абсолютно .
    Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
    Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
    Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
    Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
    Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
    И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
    ——-
    Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷‍♂️ .
    И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
    Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
    Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
    ИмХо конечно
    Ссылка
    cavos31
    online
      cavos31, 03.07.2020 11:29
    0
    https://youtu.be/8P-TegCpJ7k - Супер
    Ссылка
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