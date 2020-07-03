Динамо – Шахтер. Букмекеры не могут определить явного фаворита

В субботу киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» поединок 29-го тура чемпионата Украины.

Букмекеры дают больше шансов номинальным гостям. На победу «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 2.52, на ничью - 3.4, поражение оценено в 2.8. Как видим, разница минимальная.

Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.62. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.75, ТМ2.5 – 2.08.

Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничья 1:1 (коэффициент 6.5), а также победы любой из команд со счетом 2:1 (9 и 9.5).

Отметим, что стартовый свисток Виталия Романова прозвучит в 19:30 по Киеву.