Динамо – Шахтер. Букмекеры не могут определить явного фаворита

В субботу киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» поединок 29-го тура чемпионата Украины.
Букмекеры дают больше шансов номинальным гостям. На победу «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 2.52, на ничью - 3.4, поражение оценено в 2.8. Как видим, разница минимальная.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.62. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.75, ТМ2.5 – 2.08.
Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничья 1:1 (коэффициент 6.5), а также победы любой из команд со счетом 2:1 (9 и 9.5).
Отметим, что стартовый свисток Виталия Романова прозвучит в 19:30 по Киеву.
Владимир Клепач, Sport.ua
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то есть 7-0 и это на уровне батэ и влет в решающем матче за выход из группы,да еще на своем поле-это хорошая и пристойная игра?мда,таки точно комплекс
Четыре года чемпионства, неплохие результаты в еврокубках, хорошая, пристойная игра в большинстве матчей.. нормально все
ты зацепился ща слово «топ клуб»!? Ну, у человека такое мнение... А у тебя фантомные боли наверное
Оно вроде и лучше , но столько все учить нового надо , к столькому привыкать , что родная шестёрочка там и манит назад в свои объятия ....
Хитцвельд , Улье , Почеттино , Тришпковски - это те с кем я точно знаю что велись переговоры в разное время и вполне продвинутые . Но .... потом где то не сросталось , и Суркис офигевший от того , как много хотят ( не только в плане денег) западные специалисты , бежал в объятия родных Буряков, Сабов, и т д .
+ огромный штат заслуженных пенсионеров и ветеранов футбола , которые есть в штате ДК со всех сторон шепчут ИМС, что нельзя уходить от стратегии клуба , со своими тренерами , нельзя , семью рушить . Они ведь понимают , придёт условный Тедеско, и пойдут они все уже на настоящую пенсию , которая явно не пару тысяч евро ( минимум) как их « пенсия» в ДК .
Ты почему думаешь все Буряки, Демьяненко Саленки и прочие критикуют игроков , а не Лесика ? - надеется , что может или он , или следующий счастливчик , возьмёт их в свой штат , на вкусную ЗП в ДК....
Тот же Хацкевич имел 700 000 год ЗП , в то время как Тришпковски, чья Славия бодалась в группе ЛЧ с Интером ,Барсой и БД , всего 350. 000 к в год
Вот такие вот дела
Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
Я за свою команду буду переживать
А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
Более того могу тебя обрадовать
Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
А вот если прийдет тренер )
Тогда будет интересно .
Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
Я и так рад
Я жду когда ты порадуешься результатам своего клуба, ну или хотя бы более менее осмысленной игре динамо...
А пока остаётся только скрипеть зубами...
Каждому своё
Я за свою команду буду переживать
А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
Более того могу тебя обрадовать
Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
А вот если прийдет тренер )
Тогда будет интересно .
Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
Я и так рад
Я жду когда ты порадуешься результатам своего клуба, ну или хотя бы более менее осмысленной игре динамо...
А пока остаётся только скрипеть зубами...
Каждому своё
Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
——-
Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷♂️ .
И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
ИмХо конечно
Четыре года чемпионства, неплохие результаты в еврокубках, хорошая, пристойная игра в большинстве матчей.. нормально все
ты зацепился ща слово «топ клуб»!? Ну, у человека такое мнение... А у тебя фантомные боли наверное
Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
Я за свою команду буду переживать
А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
Более того могу тебя обрадовать
Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
А вот если прийдет тренер )
Тогда будет интересно .
Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
Ещё с того времени как молодёжка ДК дрюкнула шахтёр в Суперкубке
Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ, продолжает оставаться в еврокубке.. все норм
Я за свою команду буду переживать
А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
Более того могу тебя обрадовать
Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
А вот если прийдет тренер )
Тогда будет интересно .
Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
ну пиздень_228,оно пиздень_228 и тут клиника)))
сцука,Ливер от второго места отделяют-21 бал,выходит он на две головы сильнее Ман Сити))на три головы)))
Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
——-
Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷♂️ .
И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
ИмХо конечно
Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ, продолжает оставаться в еврокубке.. все норм
Ещё с того времени как молодёжка ДК дрюкнула шахтёр в Суперкубке
Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
——-
Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷♂️ .
И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
ИмХо конечно
Не буду говорить про два кубка из которых был вышвырнут « топ клуб»
Зачем красивую легенду рушить
А чего не с Колосом за 5-6 ?
И землеройки уже снов Бога за бороду ухватили
Жду когда начнут ртом Лигу Европы брать
--
1-1 почти всегда "ожидаемый" счёт у букмекера, потому как ничью можно поделить ток на счёты 0-0, 1-1, 2-2, а победу там дохрена счетов, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 и т.д., и естественно разбивка кэфа на победу более существенная.
Оно вроде и лучше , но столько все учить нового надо , к столькому привыкать , что родная шестёрочка там и манит назад в свои объятия ....
Хитцвельд , Улье , Почеттино , Тришпковски - это те с кем я точно знаю что велись переговоры в разное время и вполне продвинутые . Но .... потом где то не сросталось , и Суркис офигевший от того , как много хотят ( не только в плане денег) западные специалисты , бежал в объятия родных Буряков, Сабов, и т д .
+ огромный штат заслуженных пенсионеров и ветеранов футбола , которые есть в штате ДК со всех сторон шепчут ИМС, что нельзя уходить от стратегии клуба , со своими тренерами , нельзя , семью рушить . Они ведь понимают , придёт условный Тедеско, и пойдут они все уже на настоящую пенсию , которая явно не пару тысяч евро ( минимум) как их « пенсия» в ДК .
Ты почему думаешь все Буряки, Демьяненко Саленки и прочие критикуют игроков , а не Лесика ? - надеется , что может или он , или следующий счастливчик , возьмёт их в свой штат , на вкусную ЗП в ДК....
Тот же Хацкевич имел 700 000 год ЗП , в то время как Тришпковски, чья Славия бодалась в группе ЛЧ с Интером ,Барсой и БД , всего 350. 000 к в год
Вот такие вот дела
Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
И землеройки уже снов Бога за бороду ухватили
Жду когда начнут ртом Лигу Европы брать
Слышь , даун , как оно в 45 лет сосать за бублики ?
Слышь , даун , как оно в 45 лет сосать за бублики ?
то есть 7-0 и это на уровне батэ и влет в решающем матче за выход из группы,да еще на своем поле-это хорошая и пристойная игра?мда,таки точно комплекс
Базарят , то Динамо это хуже чем середняк , в то время когда шахтер ТоП , а потом сливаются этому Динамо в двух из трёх внутренних соревнованиях .
Вот и нужно потом на ходу . Или признавать что ТоП , периодически сливается середняку или выдумывать всякий смешной бред , про неважные турниры
Я за свою команду буду переживать
А дела шахтера меня интересуют только через призму того что это враг ДК ...
Более того могу тебя обрадовать
Если дальше тренером будет ; Заваров , Бессонов, Михайличенко( останется ) , Калитвинцев ....
Можете сразу готовится к следующему чемпионству и увеличениБ разрыва
И да , фамилии подобраны не спроста ... все заслуженные и все проговаривались на этот пост : в то или иной отрезок времени ....
А вот если прийдет тренер )
Тогда будет интересно .
Но ... зная Суркиса , скорее будет Веремеев вон
Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
——-
Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷♂️ .
И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
ИмХо конечно
Почти 2 десятка очков разницы в таблице... Шахтер на голову выше всех в УПЛ, продолжает оставаться в еврокубке.. все норм
Ещё с того времени как молодёжка ДК дрюкнула шахтёр в Суперкубке
Просто ну ахахаха , нашли чем гордится
Я ж говорю , даже е смотря на цирк Катьки со Степаненко
Я слова не скажу что мы незаслуженно проиграли
Там такой ужас в Вайскоуте был , что нас бы и 0-2 не спасло .
Тупо провал .... как и первый тайм с Десной .
И такие провалы бывают довольно часто при этом белокуром кудеснике тренерского ремесла ...
——-
Но даже такое вот не пойми какое Динамо , вы за год только раз умудрились обыграть уверенно . Причём все матчи на вылет вы ему слили 🤷♂️ .
И сейчас так крылышки смешно расправляете .... не , на фоне импотентного нынешнего чемпа вы смотритесь очень даже ничего ) Тут не поспоришь . И это не ваши проблемы , что в Заре нет бабок на скамейку , а в ДК не мозгов пригласить тренера , а не человека с тренерским дипломом ....
Но вы же и за себя должны переживать , нынешний ШД это и близко не команда 9-11 , даже 12 года . Когда был реальный околотоп...
Сейчас же ..... был бы Днепр и МХ довоенные боролись вы бы с нами за 3-4 место , со всеми своими Пепе ТеТе ДоДо и прочими
ИмХо конечно
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