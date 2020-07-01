Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 29-го тура чемпионата.
Встречу между «Динамо» и «Шахтером» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.
29-й тур
Турнир за 1-6 места
Суббота, 4 июля
19.30 «Динамо» – «Шахтер» – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Евгений Арановский
Воскресенье, 5 июля
17.00 «Десна» – «Колос» – Игорь Пасхал (Херсон)
19.30 «Заря» – «Александрия» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)
Турнир за 7-12 места
Пятница, 3 июля
19.00. «Львов» – «Ворскла» – Юрий Иванов (Донецкая область)
Воскресенье, 5 июля
19.30 «Олимпик» – «Днепр-1» – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Напомним, матч «Мариуполь» – «Карпаты» официально не состоится.
Источник — УПЛ
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Кто там за ВаР сидел ?
Буду болеть за все 3 клуба
100% пенальті, навіть з VAR не ставлять в більшості випадків.
Порушення не було, суддя вказує на точку.
Що за йухня?
——-
Кто там за ВаР сидел ?
——-
Кто там за ВаР сидел ?
Буду болеть за все 3 клуба
100% пенальті, навіть з VAR не ставлять в більшості випадків.
Порушення не було, суддя вказує на точку.
Що за йухня?
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