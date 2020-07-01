Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер

Вариантов было не так много

  • 01.07.2020 11:16
  • 2340 просмотров
  • 16 комментариев
Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер
© УАФ. Виталий Романов

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 29-го тура чемпионата. 

Встречу между «Динамо» и «Шахтером» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

29-й тур

Турнир за 1-6 места

Суббота, 4 июля

19.30 «Динамо» – «Шахтер» – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Евгений Арановский

Воскресенье, 5 июля

17.00 «Десна» – «Колос» – Игорь Пасхал (Херсон)
19.30 «Заря» – «Александрия» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)

Турнир за 7-12 места

Пятница, 3 июля

19.00. «Львов» – «Ворскла» – Юрий Иванов (Донецкая область)

Воскресенье, 5 июля

19.30 «Олимпик» – «Днепр-1» – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Напомним, матч «Мариуполь» – «Карпаты» официально не состоится.
 

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2020 12:41
    0
    Виктор Иванов, 01.07.2020 12:22
    Важно не кто судить будет, а какой состав выйдет у Шахтёра.
    для Динамо пофик, там и дубль сильнее Киева
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 12:22
    0
    Важно не кто судить будет, а какой состав выйдет у Шахтёра.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 01.07.2020 12:12
    -1
    От і чудово , хоч не буде питання з приводу суддівства після матчу.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.07.2020 12:07
    +4
    арбитр ВАР – Евгений Арановский. Это всегда интересно....
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.07.2020 12:07
    -1
    Special2, 01.07.2020 12:00
    А где шБойко, который по оценкам УАФ отсудил хорошо???
    ,Так в КдК спроси они ж оценки ставили
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    ORc
    online
      ORc, 01.07.2020 12:03
    0
    Special2, 01.07.2020 12:00
    А где шБойко, который по оценкам УАФ отсудил хорошо???
    шуБейко себе заработал, дает другим заработать
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 01.07.2020 12:00
    +3
    jekаfunny, 01.07.2020 11:29
    Слышь ВаДо , а почему ты сидишь с языком в очке , когда мы говорим о том что в матче с Александрией шахтеру дали левый пенальти , а в матче с Зарей , пенальти уже не дали Заре , ведь если был пенальти на Попове ( о кем такие как ты орут ) то момент с Матвиенко нов в 1000% раз более вопиющий .....
    ——-
    Кто там за ВаР сидел ?
    А где шБойко, который по оценкам УАФ отсудил хорошо???
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 01.07.2020 11:49
    +3
    Пох на судью. Шахта должна немотивированным дублем загнать динаму и помочь Зорьке и Десне.
    Буду болеть за все 3 клуба
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 11:48
    +6
    Владимир Копяк, 01.07.2020 11:44
    Куда-то пропали наши супер-арбитры, уж не дисквалифицировали их на длительные сроки? Информации никакой нет...
    да, мне тоже интересно куда затерялся так хорошо отсудивший матч динамо-колос бойко, уже второй тур как нигде не видать
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.07.2020 11:45
    +1
    Не знаю чому, але з ДК тільки так:
    100% пенальті, навіть з VAR не ставлять в більшості випадків.
    Порушення не було, суддя вказує на точку.
    Що за йухня?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.07.2020 11:45
    +5
    да пох.. такое динамо нужно обыгрывать без оглядки на судью... надеюсь на победы Шахтера, Зари, Десны в этом туре
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.07.2020 11:44
    +5
    Куда-то пропали наши супер-арбитры, уж не дисквалифицировали их на длительные сроки? Информации никакой нет...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.07.2020 11:30
    -5
    kvv1404, 01.07.2020 11:20
    Знову Романов? Знову Арановський? Це ті люди у яких з 4-х призначених пенальті насправді був тільки один? Це такий жарт,чи спроба таки витягти Динамо на 2-ге місце?
    И когда там Романов ДК судил последний раз , с 4 пенальти ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.07.2020 11:29
    -5
    kvv1404, 01.07.2020 11:20
    Знову Романов? Знову Арановський? Це ті люди у яких з 4-х призначених пенальті насправді був тільки один? Це такий жарт,чи спроба таки витягти Динамо на 2-ге місце?
    Слышь ВаДо , а почему ты сидишь с языком в очке , когда мы говорим о том что в матче с Александрией шахтеру дали левый пенальти , а в матче с Зарей , пенальти уже не дали Заре , ведь если был пенальти на Попове ( о кем такие как ты орут ) то момент с Матвиенко нов в 1000% раз более вопиющий .....
    ——-
    Кто там за ВаР сидел ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 11:25
    +1
    шахтёр не засудят, а в заре судит монзуль. тур по идее должен пройти спокойно.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.07.2020 11:20
    -1
    Знову Романов? Знову Арановський? Це ті люди у яких з 4-х призначених пенальті насправді був тільки один? Це такий жарт,чи спроба таки витягти Динамо на 2-ге місце?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 11:48
    +6
    Владимир Копяк, 01.07.2020 11:44
    Куда-то пропали наши супер-арбитры, уж не дисквалифицировали их на длительные сроки? Информации никакой нет...
    да, мне тоже интересно куда затерялся так хорошо отсудивший матч динамо-колос бойко, уже второй тур как нигде не видать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.07.2020 11:45
    +5
    да пох.. такое динамо нужно обыгрывать без оглядки на судью... надеюсь на победы Шахтера, Зари, Десны в этом туре
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.07.2020 11:44
    +5
    Куда-то пропали наши супер-арбитры, уж не дисквалифицировали их на длительные сроки? Информации никакой нет...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.07.2020 12:07
    +4
    арбитр ВАР – Евгений Арановский. Это всегда интересно....
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 01.07.2020 12:00
    +3
    jekаfunny, 01.07.2020 11:29
    Слышь ВаДо , а почему ты сидишь с языком в очке , когда мы говорим о том что в матче с Александрией шахтеру дали левый пенальти , а в матче с Зарей , пенальти уже не дали Заре , ведь если был пенальти на Попове ( о кем такие как ты орут ) то момент с Матвиенко нов в 1000% раз более вопиющий .....
    ——-
    Кто там за ВаР сидел ?
    А где шБойко, который по оценкам УАФ отсудил хорошо???
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 01.07.2020 11:49
    +3
    Пох на судью. Шахта должна немотивированным дублем загнать динаму и помочь Зорьке и Десне.
    Буду болеть за все 3 клуба
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.07.2020 11:45
    +1
    Не знаю чому, але з ДК тільки так:
    100% пенальті, навіть з VAR не ставлять в більшості випадків.
    Порушення не було, суддя вказує на точку.
    Що за йухня?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 11:25
    +1
    шахтёр не засудят, а в заре судит монзуль. тур по идее должен пройти спокойно.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2020 12:41
    0
    Виктор Иванов, 01.07.2020 12:22
    Важно не кто судить будет, а какой состав выйдет у Шахтёра.
    для Динамо пофик, там и дубль сильнее Киева
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 12:22
    0
    Важно не кто судить будет, а какой состав выйдет у Шахтёра.
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 01.07.2020 12:03
    0
    Special2, 01.07.2020 12:00
    А где шБойко, который по оценкам УАФ отсудил хорошо???
    шуБейко себе заработал, дает другим заработать
    Ссылка
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