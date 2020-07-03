ШОВКОВСКИЙ: «Никто и подумать не мог, что Греция выиграет чемпионат Европы»

Бывший голкипер сборной Украины – об отборочном турнире ЧЕ-2004

  • 03.07.2020 10:30
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ШОВКОВСКИЙ: «Никто и подумать не мог, что Греция выиграет чемпионат Европы»
© УАФ. Александр Шовковский и Андрей Шевченко

Легендарный голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил выступления за главную команду страны в отборочном турнире ЧЕ-2004.

«В период работы Буряка в сборной происходила масштабная смена поколений. Полностью реализовать этот процесс сумел Олег Блохин, но начал его именно Леонид Иосифович. Тогда у нас была большая кадровая ротация, постоянно появлялись новые исполнители, тасовался состав. Словом, чехарда. 

Достижению серьезного результата все это не способствовало. Я по себе помню, как на домашний поединок с Арменией, проходивший во Львове, без каких-либо объяснений не попал даже в запас, но спустя три дня вышел в основе на игру в Греции. Логики, для меня, как для игрока, было мало. Стабильности не хватало. 

Мы могли быть в шаге от победы над Испанией, побеждали греков на своем поле, но, в то же время, теряли очки с Арменией и Северной Ирландией. При этом права на ошибку не было. Впервые мы попали в группу с пятью командами, и там каждый матч был, как последний. Все понимали, что испанцы — фавориты в нашей компании. За второе место нужно было бороться, а наша сборная отстала от него на семь очков. Никто и думать не мог, что в той квалификации греки не просто опередят Испанию, а выиграют потом чемпионат Европы в Португалии…», – сказал Шовковский .

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Источник — zbirna.com

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