Александр ШОВКОВСКИЙ: «Лобановский сам ушел из сборной Украины»

45-летний экс-вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский поделился мнением о том, почему в 2001-м году Валерий Лобановский покинул пост наставника национальной команды.

«Я уже точно не помню, но подозреваю, что в конце 2001-го года Валерий Лобановский сам сложил полномочия главного тренера сборной Украины. Думаю, что наставник решил отказаться от дальнейшего совмещения двух постов и сосредоточился на работе в «Динамо». Вполне логично, что в такой ситуации главным тренером национальной команды назначили специалиста, который долгое время, на протяжении нескольких отборочных циклов, работал в ее штабе в качестве ассистента и изнутри знал все нюансы и специфику именно этой футбольной кухни. Мы положительно восприняли новость о назначении Леонида Буряка. Мне тренер запомнился прежде всего своей подчеркнутой корректностью, он был приятным в общении и грамотным в коммуникациях. Конечно, мы провели, мягко говоря, не самый удачный цикл. Да и во время работы наставника в «Динамо» вспоминаются поединки с «Тюном» в квалификации Лиги чемпионов. У Буряка было достаточно опыта и всего остального, чтобы добиваться результата, но ему, возможно, просто не хватило какой-то жесткости и уверенности в своих решениях. Но это — мое мнение», — считает Шовковский.