Пеп ГВАРДИОЛА: «Игроки Ливерпуля выпили много пива за последнюю неделю»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о победу над новоиспеченным чемпионом Англии

  • 03.07.2020 04:19
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Игроки Ливерпуля выпили много пива за последнюю неделю»
© Global Look Press. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы победили чемпионов, выдающуюся команду. Мы не боимся играть, они тоже смелые. Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы старались играть в футбол, рисковать. «Ливерпуль» со своим высоким прессингом - лучшая команда, с которой я когда-либо сталкивался в своей жизни.

У нас хватило смелости играть в небольших пространствах. Это важно. Я видел чемпионский коридор, как они были сосредоточены. Они даже не сказали спасибо, потому что они были сосредоточены. Да, они выпили много пива за последнюю неделю, но приехали сюда без пива, вот почему я отдаю нам должное», - сказал Гвардиола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.07.2020 04:32
    0
    Ливерпуль выпил много пива, но делал это без уважения
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.07.2020 04:32
    0
    Ливерпуль выпил много пива, но делал это без уважения
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности