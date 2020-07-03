Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» на выезде играл с «Шеффилд Юнайтед» и неожиданно потерпел поражение со счетом 1:3.
Лучшие моменты матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Лис Муссе (Шеффилд Юнайтед).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандер Берге (Шеффилд Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.