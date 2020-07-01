В четверг, 2-го июля, состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» примет «Тоттенхэм».

Неожиданно, но на финальном этапе Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» до сих пор претендует на выход в еврокубки. Подопечные Криса Уайлдера занимает 9-е место, отставая от идущего на седьмом месте «Тоттенхэма» всего на 1 очко. Но, несмотря на этот позитив, «Юнайтед» вышел из карантина не лучшим образом. После возобновления сезона «клинки» не смогли одержать победу. Сейчас у команды трехматчевая серия без побед - ничья с «Астон Виллой», поражения от «Ньюкасла» и «Ман Юнайтед».

Таким образом сейчас с трудом верится, что «Шеффилд Юнайтед» таки сможет обеспечить себе еврокубки.

С другой стороны «Тоттенхэм», который проводит неравный сезон. Традиционно один из грандов чемпионата Англии в этом сезоне прозябает в середине турнирной таблице, но постепенно выбирается с этой ямы. После паузы подопечные Жозе Моуриньо вышли со средними результатами - ничьи с «Бернли» и «Ман Юнайтед» и победа над «Вест Хэмом». Как итог, «шпоры» - седьмые, но отставание от 5-6-го места солидное - 7 очков. Достать МЮ и «Вулверхэмптон» будет крайне сложно.

«Тоттенхэм» является фаворитом этого матча. Но, стоит отметить, что лондонцы не очень удачно играют на выезде - только три победы из 15-ти матчей. Тогда как «Шеффилд» характерная физическая и домашняя команда. Возможно Крис Уайлдер настроит своих подопечных на вязкую игру, которая может создать проблемы «шпорам».

Ориентировочные составы:

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Башем, Еган, Робинсон, Балдок, Берг, Норвуд, Флек, Стивенс, Макколдрик, Муссе.

«Тоттенхэм»: Льорис - Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Ло Чельсо, Бергвейн, Алли, Сон, Кейн.

2 июля, четверг