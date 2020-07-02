32-й тур
Шеффилд Юнайтед
3:1
Тоттенхэм
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Шеффилд неожиданно разбил Тоттенхэм и обошел команду Моуриньо

Лондонцы потерпели поражение

  • 02.07.2020 21:55
  • 424 просмотра
  • 0 комментариев
АПЛ. Шеффилд неожиданно разбил Тоттенхэм и обошел команду Моуриньо
© Skysports.com

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде играл с «Шеффилд Юнайтед» и неожиданно потерпел поражение со счетом 1:3.

«Шеффилд» прервал серию из трех поражений, набрал 47 очков и занимает 7-е место. А вот команда Жозе Моуриньо с 45 пунктами опустилась на 9-ю позицию.

Чемпионат Англии. 32-й тур.

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1
Голы: Берг, 31, Моссет, 69, Макберн, 84 - Кейн, 90+1

Шеффилд: Хендерсон, Бэшем, Иган, Робинсон, Болдок, Берг, Норвуд, Осборн, Стивенс, Макголдрик (Моссет, 63), Макберн (Фримен (90+3)

Тоттенхэм: Льорис, Орье (Алли, 71), Санчес, Дайер, Дэвис (Вертонген, 81), Ло Чельсо, Сиссоко (Ндомбеле, 71), Лукас Моура, Сон, Бергвен (Ламела, 56), Кейн

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности