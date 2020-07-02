АПЛ. Шеффилд неожиданно разбил Тоттенхэм и обошел команду Моуриньо

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде играл с «Шеффилд Юнайтед» и неожиданно потерпел поражение со счетом 1:3.

«Шеффилд» прервал серию из трех поражений, набрал 47 очков и занимает 7-е место. А вот команда Жозе Моуриньо с 45 пунктами опустилась на 9-ю позицию.

Чемпионат Англии. 32-й тур.

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1

Голы: Берг, 31, Моссет, 69, Макберн, 84 - Кейн, 90+1

Шеффилд: Хендерсон, Бэшем, Иган, Робинсон, Болдок, Берг, Норвуд, Осборн, Стивенс, Макголдрик (Моссет, 63), Макберн (Фримен (90+3)

Тоттенхэм: Льорис, Орье (Алли, 71), Санчес, Дайер, Дэвис (Вертонген, 81), Ло Чельсо, Сиссоко (Ндомбеле, 71), Лукас Моура, Сон, Бергвен (Ламела, 56), Кейн