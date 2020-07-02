Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Вижу по тренировкам, что прогресс есть»

Завтра, 3 июля, «Львов» в 29-м туре УПЛ примет «Ворсклу».
Новый главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча:
«Если бы играли во Львове, нам было бы лучше. Но что есть - то есть. К сожалению, коронавирус сделал так со всем миром, проблемы возникают.
Готовимся нормально. Вижу по тренировкам, что прогресс есть - это главное.
Будем надеяться, что следующий матч будет лучше результатом и игрой, чем предыдущий».
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Источник — ТК Футбол
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