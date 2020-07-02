Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Вижу по тренировкам, что прогресс есть»

Наставник «Львова» - о матче против «Ворсклы»

  • 02.07.2020 22:28
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Вижу по тренировкам, что прогресс есть»
© ФК Львов. Георгий Цецадзе

Завтра, 3 июля, «Львов» в 29-м туре УПЛ примет «Ворсклу».

Новый главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча:

«Если бы играли во Львове, нам было бы лучше. Но что есть - то есть. К сожалению, коронавирус сделал так со всем миром, проблемы возникают.

Готовимся нормально. Вижу по тренировкам, что прогресс есть - это главное.

Будем надеяться, что следующий матч будет лучше результатом и игрой, чем предыдущий».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 22:49
    0
    Побачимо, Гінацвалє !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.07.2020 22:49
    0
    Побачимо, Гінацвалє !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности