Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Вижу по тренировкам, что прогресс есть»

Завтра, 3 июля, «Львов» в 29-м туре УПЛ примет «Ворсклу».

Новый главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча:

«Если бы играли во Львове, нам было бы лучше. Но что есть - то есть. К сожалению, коронавирус сделал так со всем миром, проблемы возникают.

Готовимся нормально. Вижу по тренировкам, что прогресс есть - это главное.

Будем надеяться, что следующий матч будет лучше результатом и игрой, чем предыдущий».